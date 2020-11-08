中国赴苏丹达尔富尔维和工兵分队完成首次跨区施工任务

新华社喀土穆11月7日电（记者马意翀）中国第16批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队日前展开年度首次跨区施工任务，圆满完成卡斯营区道路修复、生活设施建设等十余项工程施工任务，顺利返回那提提营区。

卡斯营区位于苏丹南达尔富尔州卡斯镇南侧，距中达尔富尔州那提提营区60多公里，周边武装力量活动频繁，大量难民在附近聚集。

维和工兵分队指挥组参谋张昌胜说，卡斯营区多处墙体损坏，杂草丛生，外围道路年久失修，车辆装备通行严重受阻，周围群众通行和学生上学受到严重影响。时值旱季，风沙肆虐，营区人员面临安全防卫、供给困难等诸多挑战，同时也面临严峻的新冠疫情形势和不明身份人员接近等诸多安全威胁。

为完成任务，官兵们克服当地天气多变、气温居高不下、后装综合保障难度大等困难，每天作业近10个小时，拆除营区废旧设施、掩埋污水处理坑、清理油污土壤、分拣掩埋废料垃圾、修复道路、平整场地。

经过两周的努力，十余项工程施工任务全部通过联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）工程部门验收，工程极大改善了友军防御能力和巡逻条件，也为当地居民出行和农作提供了便利。

“你们所完成的任务体现了中国工兵的高质量、高标准、高效率，感谢你们为达尔富尔地区和平所做的贡献。”联非达团军事工程处环境与水部门官员阿尔萨迪说。

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