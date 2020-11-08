外媒：贸易谈判是推动中美关系重回正轨的关键

近日，外媒普遍关注美国对华农产品出口攀升将提振美国农业，并认为我自美进口大豆创新高对实现第一阶段贸易协议承诺是个好兆头。务实的业界人士已经在考虑，如何更好地修复并推动中美关系重回正轨，并试图寻求突破口。业内人士表示，贸易和产业界可以为修复中美关系提供动力。

《南华早报》5日报道，中国美国商会主席葛国瑞说，从本质上讲，中美之间贸易谈判团体经常进行有效的沟通。自中美签署了第一阶段贸易协议后，两国的贸易谈判小组一直保持定期接触，并且“非常认真和勤勉地”对待他们的谈判。无论谁赢得大选，谈话都会继续，都有可能重启搁置已久的双边投资协定的谈判。第一阶段协议可能是一个起点，只有第一阶段进展顺利并取得成功时，才有机会谈判其他棘手的问题，如对中国国有企业的补贴、知识产权保护、技术转让和市场准入。

路透社5日报道，近几个月来，中国强势回归美国大豆市场，推动美国对华农产品出口创下新高，大量的运输计划对实现两国第一阶段贸易协议中的承诺是个好兆头。美国人口普查局4日公布的数据显示，9月份美国向中国出口了价值31.3亿美元的农产品及相关产品，是自2017年11月以来的最高记录。而如果没有大豆发货量的激增，这些记录是不可能的。

今年1月至7月，美国出口到中国的大豆总量创16年新低，严重阻碍了中国履行第一阶段协议。但在购买速度加快后，8月和9月约有750万吨美国大豆被运送到中国，较同期纪录高出近70%。猪肉和猪肉产品以比以往任何时候更大的幅度促进了美国农场对中国的整体出口。财经博客ZeroHedge发推称，由于中国需求暴涨，大豆期货价格创下四年来的新高。

关注对华农产品出口攀升提振美国农业。《华尔街日报》4日报道，据美国政府估计，近几个月来，中国根据今年初达成的贸易协定加大采购美国谷物和肉类，正在推动美国农产品出口的激增。谷物巨头邦吉的首席执行官格雷格 赫克曼表示，受需求上升推动，近几个月来公司的大豆加工厂运行速度创下纪录，为中国养猪户大量生产饲料原料，在非洲猪瘟严重削减了中国的猪肉供应后，当地养猪户也正加紧重建中国的猪肉供应。

根据美国农业部和贸易代表办公室的报告估计，签署贸易协议后，截至目前，中国买家对美国农产品的采购订单已经达到236亿美元。

美国消费者新闻与商业频道CNBC4日报道称，政治风险咨询公司KRA Group创始人凯林·拉斯兰表示，美国在地缘政治上很重要，但就东南亚的商业而言，中国很明显比美国重要得多。他说：“东南亚国家已经经历了与中国双边贸易的巨大繁荣。就商业而言，他们真正看重的是中国。”拉斯兰说，“我认为，我们必须牢记的是，人们对美国实力和影响力的看法已经大大减弱了。”

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