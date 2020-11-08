关联维也纳恐袭凶手　德国调查四人

德国联邦刑事警察局6日证实，德国警方在三个州搜查4个人的住所和办公地点，这4人与奥地利首都维也纳2日恐怖袭击的凶手有关联。

【查4人】

德国联邦刑事警察局在社交媒体推特发布消息，安全部队和警方在下萨克森州、黑森州和石勒苏益格-荷尔斯泰因州搜查了与这4人相关的多处住宅和办公地点。

联邦刑事警察局说，搜查行动应奥地利方面请求发起，奥方司法机关向德国方面提交相关信息以后，德国警方向法院申请并取得搜查令。

联邦刑事警察局一名发言人说，搜查行动本周早些时候开始，6日上午仍在继续。受搜查的4人没有参与维也纳恐袭，但与凶手有关联。

一名持枪男子2日晚在维也纳市中心朝人群射击，致4人死亡，包括一名警察在内的23人受伤，袭击者本人被击毙。奥地利警方3日确认，袭击者是有奥地利和北马其顿双重国籍的库伊蒂姆·法伊楚莱。

联邦刑事警察局的推文说，搜查行动目的是“获取可能成为证据的材料，其中两名受调查人员据信2020年7月与凶手在维也纳见面”。

德国《明镜》周刊报道，袭击者先前尝试前往叙利亚加入极端组织“伊斯兰国”时，与德国的宗教极端分子联络。

【有组织】

维也纳恐袭发生后，奥地利警方拘押15名据信是袭击者同伙的嫌疑人。奥地利公共安全局局长弗朗茨·鲁夫说，所有受拘押人员“与这起宗教极端主义事件”相关。

奥地利内政部长卡尔·内哈默5日说，法伊楚莱看似与一个宗教极端网络有关联，这一网络的活动范围延伸至瑞士等国。他没有指明有哪些其他国家，但德国内政部长霍斯特·泽霍费尔说，这一网络与德国有关联。

就维也纳恐怖袭击，瑞士检察机关同样展开调查，已逮捕两名男子，分别为18岁和24岁。（杜鹃）（新华社专特稿）

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