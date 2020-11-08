原标题：世卫组织审视全球貂养殖场生物安全

世界卫生组织6日证实，这一组织正在全球范围审视貂养殖场的生物安全。

鉴于丹麦貂养殖场出现多起貂将变异新冠病毒传给人的病例，丹麦政府宣布宰杀国内所有养殖貂、北部7座城市“封城”。

【关注安全】

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫6日在记者会上说，世卫组织及其地区办事机构正在审视各地貂养殖场的生物安全，以避免出现“溢出”状况。

范克尔克霍夫所说“溢出”状况，指类似于发生在丹麦的新冠疫情。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森4日说，鉴于卫生部门在养殖貂身上发现的一个新冠病毒变种已传给人，政府将宰杀这一北欧国家所有养殖貂，数量至多1700万只。丹麦政府次日宣布“封锁”北部7座城市。

荷兰和西班牙等国数月来也在貂养殖场检测到貂感染新冠病毒。

【未下结论】

丹麦国家血清研究所说，截至5日晚间，已确认12人感染变异新冠病毒，涉及5座貂养殖场。但丹麦《号外报》以丹麦斯塔滕斯研究所为消息源报道，6月至10月中旬，丹麦214人感染这种新冠病毒变种，其中200人在北日德兰岛。

北日德兰岛是丹麦主要的貂养殖地。丹麦是全球最大的貂皮生产国之一，现有约1100个貂养殖场，饲养约1700万只水貂。

按照丹麦卫生部门说法，新毒株是纤突蛋白变异所致，不会加重人的病情，但能抑制新冠病毒疫苗发挥作用，存在影响新冠疫苗效力的风险。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦6日说，现在得出变异新冠病毒会抑制疫苗效力的结论为时过早。“我们需要等等看（这种病毒变种）会有什么影响，但我认为，不应该就这种特殊变种是否会影响疫苗效力下定论。现在还没有任何证据。”

世卫组织欧洲地区官员凯瑟琳·斯莫尔伍德说，病毒随着时间发生基因改变“完全正常……我们十分谨慎地追踪这些变化”，目前各国政府和卫生机构无需改变防疫措施。（杜鹃）（新华社专特稿）

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