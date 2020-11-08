“我们十分看好中国电商市场”（海外纪闻）

日本电通数字公司日前宣布一项名为“中国电商市场潜力调查”的新服务。该服务旨在通过对近10年中国电商商品、广告等数据资料的分析，更好地帮助日本企业开展对华跨境电商业务。

受疫情影响，日本不少企业产品线下销售额急剧下滑。为走出困境，这些企业纷纷加强面向中国市场的跨境电子商务业务。相关日本企业负责人对本报记者表示，中国市场线上销售额大幅增加，为日本企业发展提供巨大机遇。

日本大型日化用品企业花王公司公关部负责人介绍，花王不断拓展对华跨境电商业务，旗下多款产品业绩不俗。公司还针对中国消费市场细化、升级的特点，不断在电商平台上推出新产品。今年4月起，花王通过跨境电商直营店推出以“碧柔洗手液”为代表的卫生清洁用品；5月，花王个护用品旗舰店正式开店，以销售家庭清洁用品为主。此外，公司在“6·18”“双11”等大型促销活动中利用直播带货等销售模式，吸引中国消费者。

今年以来，日本著名企业小林制药一方面充分利用此前入驻的多家中国电商平台开展直播带货，另一方面积极在短视频平台投放广告，扩大产品知名度。“我们几乎每天都通过直播带货销售公司产品。主持人既有中国网红主播，也有公司的员工。我们为此还增加了专门负责跨境电商的人手。”小林制药（中国）有限公司市场本部总监山上刚表示，中国市场是小林制药成长最快、潜力最大的市场之一，通过跨境电商平台，公司产品的销售品种达到了近50种，并能以最快速度送到消费者手中。公司估计今年跨境电商销售额将比去年增加50%。

有200多年历史的日本家庭药企龙角散2017年起在中国电商平台上销售产品。据统计，今年4月至9月期间，公司产品对华跨境电商销售额较之前6个月增加了3倍多。“中国市场极具吸引力，是公司全球市场中不可或缺的一部分。”龙角散公司销售部经理伊藤和人对本报记者说，“我们十分看好中国电商市场潜力，未来将继续加大开发中国市场的投入。”

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