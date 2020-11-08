人民网>>国际

蓬佩奥“反华路演”为何遭无视（观象台）

张  红

2020年11月08日09:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

最近，美国特别检察官办公室展开了对美国国务卿蓬佩奥的调查。调查结果显示，蓬佩奥在任职期间，可能存在犯法行为。然而，即便在自身麻烦不断的情况下，蓬佩奥依然忙着不遗余力地推销其反华论调。可惜，蓬佩奥的自编自演除了为他挣来一个“史上最差国务卿”的“帽子”之外，处处遇冷。他刚刚结束的亚洲之行就成为一场拙劣而滑稽的独角戏。

蓬佩奥或许是带着满满的信心踏上此次亚洲旅途的：精心安排的目的国——印度、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚——处处透着不可告人的算计；似乎还嫌博眼球力度不够，居然在旅程即将结束之时，突然宣布增加越南的行程。

“反华”是此行毫无疑问的关键词。有媒体甚至将蓬佩奥此行称为“反华路演”。一路上，蓬佩奥言必称中国，竭力推销“印太战略”，处处煽动反华情绪。但是，这位还沉浸在超级大国迷思中的国务卿却实实在在碰了一鼻子灰。

在斯里兰卡，总统拉贾帕克萨毫不客气地当面拒绝签署“千禧年挑战公司”（MCC）协议，这可是蓬佩奥此访的目标之一。在印尼，外长蕾特诺用“自由和积极的外交政策”回应了蓬佩奥几乎是明目张胆的对南海局势的挑拨。在越南，面对蓬佩奥带去的200万美元的“见面礼”和“中国威胁论”，越南政府收下了礼物，却无视蓬佩奥的反华暗示。就连被美国寄予厚望的印度，也用小心翼翼的谨慎态度为蓬佩奥刻意上演的“美印友好”真人秀增添了一点耐人寻味的朦胧。

不管是推销“印太战略”，还是煽动反华情绪，正如印尼媒体所言，蓬佩奥执行的任务是“不可能完成的”。只是，不知道这位忙碌的国务卿是否会反思原因？

无论大国、小国，主权一律平等。在21世纪的今天，实力再强大，搞欺骗、胁迫、霸凌那一套，最终也只会沦为孤家寡人，遭到可耻失败。就以此次蓬佩奥敦促斯里兰卡签署的MCC协议为例。MCC是美国国会于2004年成立的美国对外双边援助机构，声称旨在为发展中国家的基建项目提供投资，但是却遭到了尼泊尔、斯里兰卡等国的抵制，原因在于其许多条款将美国法律凌驾于当事国法律之上，被认为侵犯当事国的主权。

蓬佩奥一路抹黑中国，呼吁这些国家警惕所谓的“中国的掠夺性贷款和投资名单”，希望这些国家“选边站”，帮助美国遏制中国的影响力；鼓动这些国家充当“马前卒”，为美国的“印太战略”效力，结果铩羽而归。如果说，蓬佩奥亚洲之行有什么收获，那就是反证了和平发展才是共识，散布谎言没有市场，制造分裂不得人心，煽动对抗没有前途。

当然，或许蓬佩奥无法理解这其中的逻辑。美国杂志《外交学人》近日刊文称，蓬佩奥的世界观似乎是由美国例外论衍生而来，他粗暴地认为美国的利益基本上等同于整个人类的利益。但事实证明，蓬佩奥的这一想法不过是一个笑话。

(责编：艾雯、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved