蓬佩奥“反华路演”为何遭无视（观象台）

最近，美国特别检察官办公室展开了对美国国务卿蓬佩奥的调查。调查结果显示，蓬佩奥在任职期间，可能存在犯法行为。然而，即便在自身麻烦不断的情况下，蓬佩奥依然忙着不遗余力地推销其反华论调。可惜，蓬佩奥的自编自演除了为他挣来一个“史上最差国务卿”的“帽子”之外，处处遇冷。他刚刚结束的亚洲之行就成为一场拙劣而滑稽的独角戏。

蓬佩奥或许是带着满满的信心踏上此次亚洲旅途的：精心安排的目的国——印度、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚——处处透着不可告人的算计；似乎还嫌博眼球力度不够，居然在旅程即将结束之时，突然宣布增加越南的行程。

“反华”是此行毫无疑问的关键词。有媒体甚至将蓬佩奥此行称为“反华路演”。一路上，蓬佩奥言必称中国，竭力推销“印太战略”，处处煽动反华情绪。但是，这位还沉浸在超级大国迷思中的国务卿却实实在在碰了一鼻子灰。

在斯里兰卡，总统拉贾帕克萨毫不客气地当面拒绝签署“千禧年挑战公司”（MCC）协议，这可是蓬佩奥此访的目标之一。在印尼，外长蕾特诺用“自由和积极的外交政策”回应了蓬佩奥几乎是明目张胆的对南海局势的挑拨。在越南，面对蓬佩奥带去的200万美元的“见面礼”和“中国威胁论”，越南政府收下了礼物，却无视蓬佩奥的反华暗示。就连被美国寄予厚望的印度，也用小心翼翼的谨慎态度为蓬佩奥刻意上演的“美印友好”真人秀增添了一点耐人寻味的朦胧。

不管是推销“印太战略”，还是煽动反华情绪，正如印尼媒体所言，蓬佩奥执行的任务是“不可能完成的”。只是，不知道这位忙碌的国务卿是否会反思原因？

无论大国、小国，主权一律平等。在21世纪的今天，实力再强大，搞欺骗、胁迫、霸凌那一套，最终也只会沦为孤家寡人，遭到可耻失败。就以此次蓬佩奥敦促斯里兰卡签署的MCC协议为例。MCC是美国国会于2004年成立的美国对外双边援助机构，声称旨在为发展中国家的基建项目提供投资，但是却遭到了尼泊尔、斯里兰卡等国的抵制，原因在于其许多条款将美国法律凌驾于当事国法律之上，被认为侵犯当事国的主权。

蓬佩奥一路抹黑中国，呼吁这些国家警惕所谓的“中国的掠夺性贷款和投资名单”，希望这些国家“选边站”，帮助美国遏制中国的影响力；鼓动这些国家充当“马前卒”，为美国的“印太战略”效力，结果铩羽而归。如果说，蓬佩奥亚洲之行有什么收获，那就是反证了和平发展才是共识，散布谎言没有市场，制造分裂不得人心，煽动对抗没有前途。

当然，或许蓬佩奥无法理解这其中的逻辑。美国杂志《外交学人》近日刊文称，蓬佩奥的世界观似乎是由美国例外论衍生而来，他粗暴地认为美国的利益基本上等同于整个人类的利益。但事实证明，蓬佩奥的这一想法不过是一个笑话。

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