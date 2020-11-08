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大湾区建设为香港发展提供新动力（声音）

2020年11月08日09:10  来源：人民网－人民日报海外版
 

香港特区政府政务司司长张建宗近日发表网志表示，香港与祖国命运与共，香港的发展与国家紧密相连。香港要尽快恢复经济，粤港澳大湾区建设为香港未来经济发展提供新动力，是重要机遇所在。相关言论摘编如下：

在“十四五”规划中，中央将进一步支持香港巩固提升竞争优势，高质量建设粤港澳大湾区，打造国际创新科技中心。国家将科技创新放在现代化建设全局中的核心地位，只要香港发挥“一国两制”的独特优势，根据国家新战略，做好新定位、新部署，把握新机遇，更好融入国家发展大局，香港必定有所作为。

粤港澳大湾区建设也为香港未来经济发展提供新动力，是重要机遇所在。通过加快推进大湾区整体发展，有利香港企业进入大湾区庞大的内销市场，而香港企业利用大湾区作为平台进行商业活动，在国家双循环的新发展格局下，积极参与国内大循环，将为香港经济发展翻开新篇章。香港在金融、创科、专业服务等多方面都与区内城市优势互补，在大湾区有很大发展空间。

香港经济在第二季触底后，整体表现（以实质本地生产总值计）在第三季见到一些改善。根据预先估计数字，第三季本地生产总值实质按年下跌3.4%，较第二季9.0%的跌幅明显收窄。经季节性调整后按季比较，第三季本地生产总值实质显著上升3.0%，终止了连续五个季度收缩的情况。这是受惠于许多主要市场（尤其是内地）进口需求恢复，整体货物出口在第三季重拾增长。内地经济持续稳健复苏，应在未来数月为香港出口带来支持。

虽然香港疫情缓和，但特区政府绝不会松懈，也不敢掉以轻心。特区政府立足于过往10个月以来的抗疫经验，不断总结和完善，在中央支持下，经社会各界努力，香港在检测能力、检疫设施、治疗设施、感染源头追踪等方面都不断提升和加强。

特区政府正准备推出感染风险通知移动应用程序，并会率先在政府场所试行，然后逐步扩大使用范围，令抗疫工作更加顺畅。政府正筹备多个检测中心，希望更迅速灵活应对突如其来的检测需求。希望市民及早接种季节性流感疫苗，以加强个人保护和减轻医疗系统负担。

(责编：艾雯、杨牧)
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