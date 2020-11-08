让中国市场成为世界的市场共享的市场大家的市场

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，习近平主席宣示中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量，并宣布建设开放新高地、促进外贸创新发展、持续优化营商环境、深化双边多边区域合作等四个方面的扩大开放举措。习近平主席的主旨演讲，鲜明体现了新时代中国的开放自信，充分彰显了以实际行动推进共同开放的大国担当，引发国际社会热烈反响。

开放是当代中国的鲜明标识。改革开放40多年来，中国坚持打开国门搞建设，不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。今天的中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。中国制造已经成为全球产业链供应链的重要组成部分，中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，中国人民经过艰苦卓绝努力，疫情防控取得重大战略成果，经济呈现稳定转好态势，对外贸易稳步增长，为推动世界经济复苏发挥了积极作用。尽管受到疫情影响，今年中国扩大开放的步伐仍在加快。事实已经证明并将继续证明，中国始终是全球共同开放的重要推动者，始终是世界经济增长的稳定动力源，始终是各国拓展商机的活力大市场，始终是全球治理改革的积极贡献者。

“十四五”时期中国将进入新发展阶段，这是我们全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的阶段。中国不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行，将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。一花独放不是春，百花齐放春满园。中国将始终站在历史正确的一边，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。

习近平主席在主旨演讲中宣布了扩大开放的务实举措。中国将有效发挥自由贸易试验区、自由贸易港引领作用，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，推动建设更高水平开放型经济新体制；将继续通过进博会等开放平台支持各国企业拓展中国商机，挖掘外贸增长潜力，为推动国际贸易增长、世界经济发展作出积极贡献；将继续完善公开透明的涉外法律体系，强化知识产权保护，维护外资企业合法权益，以优质服务营造更好环境；愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，将积极参与世界贸易组织改革，积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作，将同相关国家高质量共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。稳步推进这些举措落地见效，必将为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，更好实现共同发展。

海纳百川，有容乃大。一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。面向未来，中国愿同各国携手前行、共克时艰，一起播撒合作的种子，共同收获发展的果实，让各国人民更加幸福，让世界更加美好！

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 01 版）

(责编：艾雯、杨牧)