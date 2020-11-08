前10月我国外贸进出口同比增1.1% 连续5个月实现正增长 

本报北京11月7日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前10个月，我国外贸延续增长态势，货物贸易进出口总值25.95万亿元，比去年同期增长1.1%。其中，出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。

10月份，我国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。

海关总署相关负责人表示，自6月份以来，我国外贸进出口连续5个月实现正增长，出口国际市场份额也在不断提升，外贸发展韧性强劲。

前10个月，我国对东盟、欧盟、美国、日本和韩国等前五大贸易伙伴进出口均增长。东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.79万亿元，增长7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为3.62万亿元，增长3.5%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.2万亿元，增长3.9%。

民营企业进出口增长、比重提升。前10个月，民营企业进出口12万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的46.2%，比去年同期提升3.9个百分点。

机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装、鞋靴和箱包等出口下降。前10个月，我国出口机电产品8.45万亿元，增长3.8%。同期，出口包括口罩在内的纺织品9084.1亿元，增长34.8%。

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 02 版）

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