这五年，自贸试验区创新更亮眼（“十三五”，总书记关心的这些事）

要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，对接国际高水平经贸规则，促进生产要素自由便利流动，高质量高标准建设自由贸易港。

面向未来，要在深入总结评估的基础上，继续解放思想、积极探索，加强统筹谋划和改革创新，不断提高自由贸易试验区发展水平，形成更多可复制可推广的制度创新成果，把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放的新高地，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。

赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。

中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。

——习近平

“建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的一项战略举措，在我国改革开放进程中具有里程碑意义。”

“中国将支持自由贸易试验区深化改革创新，持续深化差别化探索，加大压力测试，发挥自由贸易试验区改革开放试验田作用。”

“十三五”以来，习近平总书记多次就自贸试验区建设提出一系列新思想新观点新要求，为自贸试验区建设指明了方向。

牢记总书记的嘱托，自贸试验区建设奋楫击水、砥砺前行。

“十三五”以来，我国新批准建立17个自由贸易试验区，总数达到21个，成为我国全方位扩大开放的“排头兵”和“领头雁”。

“大胆试、大胆闯、自主改”

2016年底，习近平总书记对上海自贸试验区建设作出重要指示：“大胆试、大胆闯、自主改，力争取得更多可复制推广的制度创新成果，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。”

探索新途径，闯出新路子，自贸试验区肩负起为全面深化改革和扩大开放形成可复制、可推广经验的重任。

“当年开工、当年投产、当年交付”，位于上海自贸试验区临港新片区的特斯拉超级工厂一期工程创造了汽车行业新纪录。

2019年8月20日，上海自由贸易试验区临港新片区正式揭牌。对特斯拉而言，选择临港新片区的理由有很多，制度创新无疑是最大优势：率先实施产业用地多用途混合利用试点，率先开展建设工程施工许可告知承诺制改革……在一系列创新制度的支持下，特斯拉超级工厂项目从签约到取得施工许可证，仅仅用了5个月时间。

“过去我们的新产品上市，从申请验证到获准上市可能需要6个月；现在最快只需1个月。”特斯拉全球副总裁陶琳说，“自贸试验区有足够空间承载特斯拉的梦想！”

“我们按照总书记的重要指示要求，大胆试、大胆闯、自主改，一些为优化营商环境而探索突破的制度，已经成功复制推广。”上海自贸试验区临港新片区管委会常务副主任朱芝松说。

结合地方特点，突出区域优势，自贸试验区建设与区域经济发展相结合，推动形成更高层次的开放型经济新格局。

今年3月29日，习近平总书记来到宁波舟山港穿山港区考察，冒雨察看了码头现场集装箱作业场景，了解港口作业情况。总书记强调：“宁波舟山港在共建‘一带一路’、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略中具有重要地位，是‘硬核’力量。要坚持一流标准，把港口建设好、管理好，努力打造世界一流强港，为国家发展作出更大贡献。”

舟山是我国重要的石油储运基地之一。现在，宁波舟山港每年有数万艘外轮进出，为这些外轮提供注油、注水等生产生活补给，市场空间巨大。过去，外轮习惯去日本、新加坡等港口加油，舟山能否分到市场“蛋糕”？自贸试验区为舟山带来了机遇。

“杭州海关推出‘一船多供’‘燃油混兑’等多项创新举措，宁波海关开辟绿色通道，推动以油品为核心的大宗商品贸易便利化。” 中石化燃料油销售有限公司浙江宁波分公司业务负责人吴卢俊说，有了政策支持，国产油料也可以供应国际航行船舶，相比从国外进口油品，可节约10—15天时间。宁波舟山港已成为全国最大加油港，并跻身全球船供油港口前列。

现在，宁波舟山港正在建设成为亚太铁矿石分销中心、国际粮食集散中心和国际油品储运贸易加工中心。“我们一定牢记总书记嘱托，把港口建设好、管理好，努力打造世界一流强港！”宁波舟山港集团董事长毛剑宏说。

“要把制度集成创新摆在突出位置”

今年，习近平总书记对海南自由贸易港建设作出重要指示强调：“要把制度集成创新摆在突出位置，解放思想、大胆创新，成熟一项推出一项，行稳致远，久久为功。”

通过制度集成创新，自贸试验区主动对接国际规则，促进要素高效自由流动。

7月1日起，备受关注的海南离岛免税购物新政策开始实施，离岛免税购物额度调升至每年每人10万元，并扩大免税商品种类，消费者“买买买”更尽兴。

“买了一块机械手表，在成都的专柜近7000元，在海南只花3000多元，便宜了一半！”成都市民田昭君感受到海南离岛免税购物带来的“红利”。

数据显示，从7月1日至9月30日，海南离岛免税购物金额达到86.1亿元，同比增长227.5%；购物人数129万人次，同比增长62%。10月1日至8日，海南离岛免税购物金额超10亿元。

“没有制度集成创新，就不会有这样的高效率！”海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局局长顾刚深有感触。

“建一家9万平方米的三甲医院，从拿地到开工需要多久？在乐城先行区，只要5个月。国际最新上市的药械，从申请到用药需要多久？在乐城先行区，只要7天，而在其他地区引进类似药械需要3至5年。”顾刚说。

2019年7月，海南率先对乐城先行区等4个园区实施“一园一策”，赋予园区相对独立的事权、财权、人事权；今年9月，海南自贸港首个“极简审批”园区制度集成创新改革方案发布，实现医疗技术、装备、药品监管与国际先进水平“三同步”。

“对标全球最高水平开放形态，乐城之‘成’，是海南制度创新之‘大成’，见证了自贸试验区的建设成就！”顾刚说。

通过制度集成创新，自贸试验区努力改善政务环境和人居环境，给消费者和创业者带来更多便利。

2018年2月11日，习近平总书记来到成都天府新区考察，详细了解中国（四川）自由贸易试验区建设等情况。总书记指出，天府新区是“一带一路”建设和长江经济带发展的重要节点，一定要规划好建设好，特别是要突出公园城市特点，把生态价值考虑进去，努力打造新的增长极，建设内陆开放经济高地。

“办公楼建在公园里，推窗就能看到美景……”在天府新区兴隆湖附近上班的赵女士说，天府新区把城市“嵌”在公园里，每天下班后沿兴隆湖慢跑一圈已成为她的生活习惯。

居住环境好，办事也方便。走进成都天府新区政务服务中心大厅，前来办理业务的人们秩序井然。这里可集中办理450项审批服务事项，税务登记表和工商注册登记表单实现了“一表申请”，企业资料提交缩减了20%。

“打破部门壁垒，规范审批事项，企业开办时间压缩了两天。”天府新区成都管理委员会行政审批局审批服务处副处长王雅林说，“我们一定按照总书记的要求，通过优质高效的服务，把天府新区建设成为内陆开放经济高地。”

“打造高水平对外开放门户枢纽”

2018年10月，习近平总书记在广东考察时强调：“要在更高水平上扩大开放，高标准建设广东自由贸易试验区，打造高水平对外开放门户枢纽。”

牢记总书记的嘱托，广东自贸试验区正在精心绘制“高水平对外开放门户枢纽”的新图景。

“我只用半天时间，就通过‘深港通注册易’商事服务平台，轻松办好了营业执照。”蚁知科技（深圳）有限公司创始人刘毅文说，受益于当地出色的办事效率和服务意识，公司计划进一步在深圳追加投资。

2018年10月22日，习近平总书记在考察广东自贸试验区珠海横琴新区粤澳合作中医药科技产业园时指出：“横琴有粤澳合作的先天优势，要加强政策扶持，丰富合作内涵，拓展合作空间，发展新兴产业，促进澳门经济发展更具活力。”

与坐落在横琴新区的澳门大学一路之隔，一片多彩玻璃外墙的建筑群格外亮眼——那是集聚一批创新企业的横琴·澳门青年创业谷，也是澳门青年陈天蓝追梦之路的起点。

“我把自己的迪奇孚瑞生物科技有限公司设在这里，一方面离澳门和澳门大学近，可以充分利用人才资源；另一方面，和上下游厂商的对接也很方便。”陈天蓝说：“最关键的是，园区为我们提供了政策、法律、融资等各方面的优质服务。现在横琴的人气越来越旺！”

2018年9月，习近平总书记到东北三省考察，并在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会。总书记指出，要加快落实辽宁自由贸易试验区重点任务，完善重点边境口岸基础设施，发展优势产业群，实现多边合作、多方共赢。

“我们的订单已经签满了3年！”走进辽宁自贸试验区中航沈飞民用飞机制造有限责任公司，生产车间里一派繁忙，公司控制室负责人齐学智兴奋地说。

中航沈飞是民用飞机大部件制造的龙头企业之一。以前，公司在办理进口零部件担保时，常常面临资金周转难，手续办理时间紧，担保核销急等问题。“自贸试验区和沈阳海关积极探索便利化举措，允许未经加工的保税料件在符合条件的飞机行业加工贸易企业之间进行调拨，难题大大缓解。”齐学智说。

“发展优势产业群，实现多边合作、多方共赢。”辽宁自贸试验区沈阳片区管委会政策法规局局长张世成对总书记的这句话印象深刻。目前，辽宁自贸试验区沈阳综合保税区桃仙园区已进驻中航沈飞等120余家企业，为产业升级搭建起高水平开放平台。

走过千山万水，仍需跋山涉水。历经多年创新探索，21个生机勃勃的自贸试验区，就像一颗颗闪亮的珍珠镶嵌在祖国大地上。面向未来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，作为新时代改革开放新高地的自贸试验区，定能乘风破浪、扬帆远航！

（本报记者杜海涛、欧阳洁、王珂、齐志明、罗珊珊、谢卫群、方敏、黄晓慧、张文、李刚、刘洪超）

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 02 版）

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