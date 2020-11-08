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开辟上合组织更广阔的合作空间

——访巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任阿万

本报驻巴基斯坦记者 丁雪真

2020年11月08日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　“面对新冠肺炎疫情挑战，上合组织成员国元首理事会第二十次会议将以视频方式举行，充分表明各方对携手应对风险挑战、共同维护地区国家安全和发展利益的高度重视。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万在接受本报记者采访时表示，期待各方继续弘扬“上海精神”，把团结合作作为战胜疫情的最有力武器，为后疫情时代各国经济社会发展创造有利条件。

　　“中国率先控制住国内疫情，实现经济迅速复苏，并始终积极推动国际抗疫合作，不仅为全球共同抗疫作出重要贡献，也为推动世界经济复苏发挥积极作用，展现负责任大国担当。”阿万表示，当前，疫情仍在全球蔓延，国际社会面临的不稳定不确定因素增多，上合组织成员国比以往任何时候都更加需要增进团结互信。阿万说，抗击疫情更加凸显构建人类命运共同体的必要性和迫切性。“各方应强化命运共同体意识，坚决捍卫多边主义，携手构建更加紧密的上合组织命运共同体，开辟上合组织更广阔的合作空间。”

　　“得益于共建‘一带一路’，上合组织成员国间互联互通水平大幅提升，经贸联系和人文交流持续密切。”阿万表示，上合组织成立以来，始终保持健康稳定发展势头，不仅为促进地区和平稳定发挥重要建设性作用，也使各国民众从不断扩大的务实合作中受益。作为世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织，相信上合组织将在促进世界和平与发展方面释放更大潜力。

　　（本报伊斯兰堡11月7日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月08日 03 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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