“为中国实现高质量发展指明方向”（外媒看中国）

日前举行的中共十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为未来5年乃至15年中国发展擘画蓝图。从明年起中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，进入一个新发展阶段。全会受到外国媒体高度关注，认为未来中国坚持新发展理念，以更高水平对外开放推动更高质量发展，必将为世界经济复苏与发展作出更大贡献。

“中国正朝着现代化强国的目标稳步前进。”非洲通讯社报道称，国际形势日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，中国共产党为国家中长期发展确定了方向。报道称，全会公报中的高频词之一是“人民”——中国“坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点”，这充分彰显了中国共产党以人民为中心的发展思想，坚持立党为公、执政为民。

路透社报道指出，中共十九届五中全会提出了中国“十四五”时期经济社会发展主要目标，描绘了发展蓝图。“在下一个五年，中国强调高质量发展，推动经济持续健康发展。”

日本《东京新闻》报道说，中共十九届五中全会公报明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以应对“世界百年未有之大变局”。

法新社报道说，中共十九届五中全会强调高质量发展，提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，“为中国实现高质量发展指明方向”。中国还提出降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。

新加坡《联合早报》网站发表文章称，“十四五”时期中国以高质量发展为主题，这是中共十九届五中全会作出的科学判断。全会释放出中国不会因外界逆风而放慢发展步伐的信号，也明确科技创新将在未来经济发展中发挥的重要驱动作用。

南非独立传媒旗下报纸《开普时报》报道称，中共十九届五中全会向世界传递了一个信息，即坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。事实上，科技创新已成为中国经济发展的重要驱动力之一。近年来，中国重大科技创新成果不断涌现：量子科学实验卫星的首发成功、人类探测器首次在月球背面软着陆、首艘国产航母下水、北斗卫星导航系统完成全球组网……“中国的科技实力实现了跨越式提升”。

日本《每日新闻》发表社论指出，中共十九届五中全会公报表明，中国将加快推动绿色低碳发展，积极参与和引领应对气候变化等生态环保国际合作。

比利时荷兰语新闻网站Chinasquare报道指出，中共十九届五中全会特别引人注目的，是提出了到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标。全会明确提出全面提高对外开放水平，表明中国继续坚定不移走对外开放之路。“随着中国不断扩大内需，中国市场吸引力将进一步提升，必将为跨国企业发展提供更多机遇。”

（本报北京、布鲁塞尔、约翰内斯堡、马德里、东京电 记者俞懿春、方莹馨、李滢嫣、姜波、刘军国）

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 03 版）

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