世卫组织：尚无证据表明貂体内变异新冠病毒会影响疫苗效果

新华社日内瓦11月6日电（记者刘曲）世界卫生组织专家6日表示，目前尚无证据表明丹麦最新出现的感染养殖貂的变异新冠病毒会影响未来新冠疫苗的效果。

丹麦政府日前宣布，鉴于该国已出现多起貂将变异的新冠病毒传给人的案例，政府决定扑杀国内所有养殖貂，并对貂养殖场较多的7座城市实施更严格的防疫限制措施。丹麦卫生大臣马格努斯·霍伊尼克5日晚间在新闻发布会上说，病毒发生变异可能对在研新冠疫苗效果产生影响。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦在6日的记者会上表示，现在对这种变异如何影响新冠病毒的传播性、临床病症严重程度、免疫反应，以及潜在新冠疫苗的有效性下结论还为时过早。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗也认为，新冠病毒基因突变是正常的，该组织自新冠大流行伊始就一直在跟踪病毒变异情况。病毒的某些突变也许会产生一些影响，但世卫组织仍需进一步开展研究和评估，目前相关工作正在进行中。

据世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安介绍，要确定新冠病毒在貂群中，以及在貂和人之间的传播范围，需要更多时间。目前已有证据并不能表明这种由貂传播的变异新冠病毒在行为方式上与过去有何不同。“病毒的特征可能略有不同，但仍是同一种病毒。”他表示，世卫组织目前正与有关各方合作，以完成对丹麦此次新冠病毒“貂传人”事件的首次风险评估。

尽管丹麦因新冠病毒在养殖貂中传播而对养殖貂展开扑杀，世卫组织食品安全和人畜共患病司病毒专家彼得·安巴雷克仍在记者会上强调，其他养殖动物感染新冠病毒的风险相比貂要小得多，原因有二：首先，研究表明，猪、鸡、牛等养殖动物完全不像貂那样易于感染新冠病毒，即使感染，病毒也无法像在貂群中那样得以维持并传播；其次，目前生产猪肉和鸡肉的现代养殖体系使我们能完全隔离病毒并保护环境不受污染，这意味着更容易防止和控制新冠病毒进入养殖环境。

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