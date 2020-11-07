美国大选继续计票 关键州归属仍未确定

新华社华盛顿11月7日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国大选计票工作7日仍在进行，几个关键“摇摆州”因两名总统候选人获得选票数的差距过小，其选举人票的最终归属仍未确定。

截至美国东部时间7日4时（北京时间7日17时），根据计票数据，民主党总统候选人、前副总统拜登在佐治亚州、宾夕法尼亚州等4个关键州的得票数均领先共和党总统候选人、现任总统特朗普，但两人差距很小，在数千票至2万多票不等。因此，美国媒体和各州选举计票机构均十分谨慎，不轻易判定双方胜负。

6日，由于候选人得票数差距过小，佐治亚州州务卿布拉德·拉芬斯珀格宣布，该州将启动重新计票。据美国媒体报道，美国多个州规定当候选人得票率差距小于等于一定比例时，可能引发重新计票。此前，特朗普方面曾以威斯康星州计票结果双方差距小且可能存在违规现象为由，申请在该州进行重新计票，但目前尚无下文。

拜登6日晚在特拉华州发表讲话说，现在还没到最后宣布获胜的时刻，但计票数据显示“我们将赢得这场选举”。他还称，自己已经开始和竞选搭档哈里斯讨论如何应对新冠疫情等美国当前面临的最紧迫问题。特朗普当天发表书面声明，继续指控民主党人有选举舞弊行为，称将从法律层面予以反击。

6日，全美多地继续有特朗普和拜登的支持者围绕计票问题举行抗议示威活动。（参与记者：孙丁）

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