委内瑞拉总统与中资企业代表举行座谈会

人民网加拉加斯11月6日电 （记者张卫中）委内瑞拉总统马杜罗6日率内阁主要成员与中资企业代表举行座谈会，详细介绍制宪大会日前颁布的《反封锁法》，希望进一步推进两国务实合作，造福两国人民。

马杜罗在致辞中盛赞中国改革开放和经济社会发展成就，代表委内瑞拉政府和人民感谢中国政府和人民给予的宝贵抗疫支援。

马杜罗表示，美国通过单边非法制裁封锁严重损害委内瑞拉国家发展和人民福祉，给委国际合作造成重大影响。为发展经济民生，捍卫主权人权，委制宪大会依据宪法精神制定并颁布《反封锁法》，这是委吸引国内国际投资、打破美制裁封锁的法律武器，为国家经济社会复苏发展开辟了新道路。

他说，委矿产和旅游资源丰富。多年来中方企业在委开展务实合作，为委经济社会发展作出积极贡献。委方愿同中方企业在《反封锁法》框架下，继续秉持互利共赢原则，开创新型合作模式，加强能源、石化、矿业、工业、旅游等领域合作，更好造福两国人民，推动委中全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

中国驻委大使李宝荣在致辞中表示，中方始终坚决反对外部干预和单边制裁，愿同委方一道积极落实两国元首达成的重要共识，继续本着平等互利、合作共赢、共同发展的原则，在共建“一带一路”框架下不断优化创新两国务实合作，充实中委全面战略伙伴关系内涵，更好造福两国人民，为构建人类命运共同体作出新贡献。

《反封锁法》的主要内容包括：保护和发展委国内生产力，推动经济改革，改善行政管理，向国际投资者开放更多领域，提供更加灵活的合作机制、法律支持和保密条款等。

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