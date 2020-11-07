中日韩专家探讨后疫情时代中日韩合作。

人民网韩国济州11月7日电 （记者马菲） 11月6日，在韩国济州岛举行的第15届济州论坛期间，中日韩三国合作秘书处举办主题为“疫情期间及后疫情时代的中日韩人类安全合作”分论坛。秘书处副秘书长曹静致开幕辞并介绍三国合作进展及中日韩合作秘书处情况。线上线下共计120余人参加。

曹静高度评价中日韩合作在过去20多年取得的丰硕成果，强调三国在疫情期间相互帮助，各自抗击疫情和复工复产取得积极成效，表示秘书处将继续为三国合作提供专业、全面的支持和服务。“2021年是秘书处成立10周年，秘书处将一如既往加强能力建设，推动三国合作实现更大发展，为地区和平稳定与发展繁荣作出贡献。”

韩国汉阳大学教授金详圭、日本经济研究中心伊集院敦博士、中国广东外语外贸大学教授周方银，以及会议主持人察哈尔学会副秘书长张忠义对中日韩抗疫合作表示高度赞赏。他们着重阐述了三国在非传统安全问题应对、经济复苏与疫情防控方面采取的有效举措，表示三国高层及时协调政策、坚持“以人为本”、建立“快捷通道”等便利人员往来措施，相互伸出援手，为控制疫情发挥了重要作用。

专家们建议三国在后疫情时代加强经济政策协调，加快中日韩自贸区谈判。他们指出，中日韩合作秘书处在三国合作中发挥枢纽作用，可在加强三国政府与民众交流与理解方面多做工作，进一步促进三国政治互信与民心相通。

济州论坛是重要的地区对话平台，旨在通过研讨交流推动亚洲地区实现持续和平与繁荣。

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