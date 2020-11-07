阿富汗安全局势仍未见“晴”

当地时间11月2日，位于阿富汗首都的喀布尔大学遭到武装分子袭击。袭击造成包括3名袭击者在内的至少25人死亡、22人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称对该袭击负责。阿富汗总统府3日发表声明，宣布当天为全国哀悼日。

形势严峻 再添考验

据路透社报道，当地时间2日11时左右，一伙武装分子对喀布尔大学发动袭击。

“伊斯兰国”当天宣称对此次袭击事件负责。该组织表示，他们的目标是喀布尔大学的学生，理由是他们毕业后将为阿富汗政府工作。

阿富汗总统加尼2日晚发表声明，强烈谴责这起恐怖袭击事件。

这是10天内阿富汗首都喀布尔发生的第二起针对教育机构的袭击。10月24日，喀布尔西部考萨尔达尼什地区一所私营教育中心外发生自杀式炸弹袭击，造成24人死亡、57人受伤，死伤者均为平民。“伊斯兰国”当日声明制造该袭击事件。

中国现代国际关系研究院研究员李伟在接受本报采访时表示，喀布尔大学恐怖袭击事件对阿富汗整体安全形势影响非常严重。“伊斯兰国”现已成为阿富汗境内主要恐怖活动的策源地，这对阿富汗政府提出了新的考验。

冲突频发 拐点未至

继今年2月底美国和阿富汗塔利班达成和平协议后，首轮阿人内部谈判于9月12日启动，这些进展使国际社会对阿富汗和平进程充满期待。但是内部和谈进展缓慢，阿富汗安全形势未见好转，近期武装冲突频繁爆发。

根据美塔和平协议，驻阿美军人数在今年6月减至约8600人，美军和北约联军在14个月内撤离阿富汗。塔利班承诺不允许其成员及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友安全。

然而，过去一个月，美军数次在阿富汗赫尔曼德省等地区发动空袭，并称是为支援遭到塔利班袭击的阿富汗安全部队。对此，美塔各执一词，相互指责对方违反和平协议。

李伟认为，阿富汗局势目前还没出现根本性拐点，影响阿富汗安全形势的关键因素主要有二：一是美国撤军；二是塔利班和阿富汗政府、军警之间的暴力冲突还在持续。

撤军未果 前景不明

阿富汗《喀布尔新闻》总编辑兹瓦克此前表示，美国介入阿富汗局势使得中东地区不稳定，而美国发动战争的目的就是搅乱这个地区。

“美军长期驻留阿富汗并未给其带来真正的和平，也没能遏制住塔利班的暴力活动。”李伟分析指出，“美国撤军有利于阿富汗安全问题的最终解决，以达到阿事务阿人自主决定的结果。”

如果美国完全撤军，阿富汗会迎来怎样的发展前景？李伟认为存在两种走向：一是阿政府和塔利班就和平进程达成协议，塔利班作为阿政局中的一个政党加入政治生活，社会逐步恢复正常。但此局面形成的可能性较小；二是阿政府和塔利班无法就后者如何进入政治生活达成和解，阿内部以武装冲突的形式解决政治问题。但美国将来对阿的干预程度会影响其未来进程。

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