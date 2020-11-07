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一场不同寻常的盛会（望海楼）

■ 王俊岭

2020年11月07日10:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。”在第三届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席的一番话，打动了很多人。

　　这是一场不同寻常的盛会，这是一场影响深远的盛会。突如其来的新冠肺炎疫情给世界各国带来严重冲击，原有的经贸、技术、人文等各领域交流受阻。同时，经济全球化遭遇“逆风”和“回头浪”，保护主义、单边主义甚嚣尘上，国际贸易和投资大幅萎缩，世界经济面临着诸多复杂挑战。特殊时期，第三届进博会的如期举办弥足可贵。

　　——进博会，让世界分享中国市场。智利的蓝莓、东帝汶的咖啡、日本的氢燃料电池汽车、瑞典的电动挖掘机、法国的美妆护肤仪……今年，进博会展区面积又扩大了近3万平方米，来自全球各地的优质商品云集“四叶草”，争取中国消费者。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元，是全球最具潜力的大市场。对中国而言，广阔的内需市场通过进博会这个“全球共享的国际公共产品”，成为了世界的市场、共享的市场、大家的市场；对全球企业和客商来说，中国市场这片蓝海意味着只要有好货，就不愁没生意。

　　——进博会，让世界看到中国担当。从2018年至今，每一年的进博会不仅是采购、交易、洽谈、合作的舞台，更是观察中国对外开放政策措施成果及走向的窗口。从向150个国家和7个国际组织提供抗疫援助，到中国经济率先实现稳定向好；从全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，再到自由贸易试验区由18个增至21个……一年来，中国以实际行动践行着自己的承诺。第三届进博会上，中国进一步提出“压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》”“在数字经济、互联网等领域持续扩大开放”“完善公开透明的涉外法律体系”等进一步扩大开放的有力措施。这些，都展现了一个发展中大国应有的担当。

　　——进博会，让世界坚定前进方向。面对百年未有之大变局，面对重大危机带来的风险挑战，有些人选择“猜忌”“谩骂”“挥拳”，有些人走向“唯我独尊、损人不利己”，还有些人欲通过破坏国际秩序来贪一时之利。对此，中国清醒地意识到：各国是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有谁能够独善其身。在实践中，只有推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放，才能创造机遇、破解难题、再开新局。作为全球第二大经济体与最大的发展中国家，中国秉持科学、理性与务实的态度对世界的积极意义不言而喻。

　　沙漠中的泉水最甘甜，黑夜里的星光最耀眼。乱云飞渡，中国始终坚定地站在历史正确的一边。中国相信：世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

　　（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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