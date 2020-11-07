第三届进博会“新中经贸与投资论坛”成功举办

人民网上海11月6日电 （记者李欣怡）11月6日，由新加坡工商联合总会主办、中国银行新加坡分行作为独家金融服务合作伙伴支持的“新中经贸与投资论坛”在上海成功举办。本次论坛采用线上与线下相结合的方式，来自中国和新加坡多个行业超过450名企业代表参加，新加坡贸易与工业部部长陈振声发表线上讲话，新加坡驻华大使吕德耀和中国银行新加坡分行副行长刘超先生现场出席活动并致辞。

吕德耀在接受采访时表示，尽管受到新冠肺炎疫情影响，本次参加第三届进博会的企业数量有所减少，但参展企业都有所收获，新加坡工商联合总会已决定在明年的进博会上预定更大展会。进博会等平台对促进新中贸易合作发挥重要作用。中国是新加坡最大的贸易伙伴。当前，电子商务发展日益壮大，通过中国市场，新加坡企业也可以接触更多线上渠道，获得更多商机。此外，在服务等领域，中国也是重要市场。

中国银行新加坡分行已连续三年作为新加坡工商联合总会进博会独家金融服务合作伙伴，帮助新加坡参展企业量身定制金融方案、精准对接合作伙伴。活动期间，重点通过线上现场直播，及线下现场客户对接等服务支持，为参会各方企业提供便捷全面的精细化服务。此次活动，中国银行新加坡分行积极邀请到来自专业服务、科技、建筑等多个领域的近百家中国企业参加论坛。作为中新经贸发展的桥梁和纽带，为促进两国合作、实现共赢贡献积极力量，服务新中企业“云携手”“聚进博”“享机遇”。

前两届进博会期间，新加坡分行为160余家新加坡参展企业量身定制金融方案、精准对接合作伙伴，成功牵线新中企业场内签署30多项合作协议，意向合作金额累计近15亿人民币。

中国银行新加坡分行是在新加坡经营历史最悠久、服务种类最全面的中资银行。近年来，依托中银集团全球化、综合化优势和新加坡国际金融中心的地利，中国银行新加坡分行以服务中国和新加坡企业“走出去”为导向，全面开展贸易结算、银团贷款、结构化融资、大宗商品、金融市场、债券承分销和商投行联动等业务，充分发挥金融桥梁和纽带作用，为促进中新两国经贸发展贡献积极力量。

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