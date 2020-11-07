2020伦敦世界旅游交易会中国展区全新亮相

人民网伦敦11月7日电（白天行） 受新冠疫情影响，2020伦敦世界旅游交易会（WTM）首次转上云端，将于11月9日至11日以线上方式举办。中国展区在WTM网络平台搭建专属页面，与此同时，驻伦敦旅游办四大英文社交媒体平台、微信公众号平台，以及欧洲时报专刊、Amazing China英文杂志等将联手呈现中国参展内容。“世界旅游交易会”是全球公认的规模最大、专业水准最高的旅游行业盛会。2019年WTM的中国展区曾以高铁造型亮相，聚焦中国速度，广受中外好评。

本届交易会，在“超出想象的中国”总标题下，中国展区主题是“城镇与乡村”（Wider China），重点推出文化和旅游部10月最新推出的12条非遗旅游线路，和总部在杭州的“世界旅游联盟”10月最新发布的2020年旅游扶贫精彩案例。

中国非遗主题旅游线路的推出，是文化和旅游界践行“以文塑旅，以旅彰文”理念的重要成果。这12条线路是：一是“内和外安、天人合一”的北京城市中轴线非遗主题旅游线路、二是“千里草原、塞外风光”的千里草原风景大道非遗支线、三是“浙西南畲乡非遗技艺体验游”、四是“浙西南畲乡非遗技艺体验游”、五是“齐风鲁韵”非遗之旅、六是“屈原昭君故里”非遗之旅、七是广州“老城新活力文化遗产深度游”、八是“中越边境非遗之旅”、九是“黔东南侗族非遗深度体验游”、十是“交响丝路非遗之旅”、十一是“涛涛黄河非遗之旅”、十二是“喀什民俗非遗主题游”。

非遗旅游线路中，可以感受到北京的绢人技艺、蒙古包的营造术、徽墨和徽雕、侗族的大歌和牛腿琴、广州的粤剧等等，非遗的“生动”和旅行的“美景”交相辉映，这些旅游线路已经成为游客探访当地的重要线路，为非物质文化遗产的传承和弘扬提供了重要的支撑，使人们在欣赏自然之美的同时，感悟文化之美，同时也将进一步助力沿线的民生。

旅游助力脱贫攻坚，则是更深意义上的“以文塑旅，以旅彰文”。“文”是精神——共同富裕的社会主义文化精神。改革开放40多年来，中国7亿多贫困人口摆脱贫困，其中旅游业成为偏远乡村地区脱贫的重要途径。“绿水青山就是金山银山”，通过发展旅游扶贫，昔日贫困的乡村小镇开辟出建设生态文明和发展经济相得益彰的脱贫致富路子。本次中国展区以世界旅游联盟（WTA）2020年扶贫案例为基础通过不同的角度和讲述方式分享旅游扶贫的成功故事。

WTM中国展区执行英文总编辑Willow说，我特别喜欢去阅读和钻研伦敦旅游办所展示的这12条全国非遗旅游主题路线以及关于旅游扶贫的这些案例。 我认为其独特之处就在于已经被提到的可持续性，并不仅仅是为当地带去资金所带来的益处，而是在旅游和扶贫的过程中为了我们的后代核心关注的对于自然环境和文化遗产方面的保护。我非常喜欢这样的旅游，我们知道，这也代表着21世纪旅游的特点。

中国展区活动以11月9—11日三天的会期为中心，活动同期将设置留言板、问卷调查和问答板块，搭建业界联络平台，打通线上线下沟通渠道，提升中国展区系列活动的实效。

中国展区由中国文化和旅游部通过中国驻伦敦旅游办事处举办，得到了中国驻英国大使馆、中国旅游报、世界旅游联盟、中国文化网等多家单位的大力支持。

(责编：刘叶婷、杨牧)