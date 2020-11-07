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中欧班列今年开行超万列

2020年11月07日06:39  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京11月6日电  （记者严冰）今天记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉， 中欧班列今年开行超万列，截至11月5日，达10180列，再次创造新纪录，运送集装箱92.7万标箱，同比增长54%，往返综合重箱率达到98.3%，通达欧洲21个国家、92个城市，战略通道作用更加凸显，为维护国际产业链供应链安全稳定提供了有力支撑。

　　国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，面对疫情冲击，铁路部门一是确保国际物流通道畅通。加强国际铁路合作，与俄罗斯、哈萨克斯坦等国家铁路企业建立了定期会商机制，协调境外铁路落实宽轨段三列并两列集并运输等措施，压缩运输时限，提升运输效率；开发了经俄罗斯加里宁格勒—波罗的海—德国萨斯尼茨等多条运行新径路，立陶宛、塞尔维亚、乌克兰等国家进入中欧班列“朋友圈”。二是提升口岸通过能力和效率。在中方各口岸研发实施了95306“数字口岸”系统，实现海关、铁路数据网上共享、通关状态自动反馈等功能，极大提高了货物通关效率；加强双边协商，分别与俄罗斯、蒙古国、哈萨克斯坦铁路共同实施口岸站扩能改造，进一步提升了阿拉山口、满洲里、二连浩特、霍尔果斯、绥芬河等口岸交接能力。三是全力满足市场需求。与各地政府和外贸企业加强对接，积极承接转移货源，科学合理制定中欧班列月度和周开行方案，强化集装箱和空车保障，优先承运、优先装车、优先挂运，全力满足客户发运需求，有效降低疫情对国际产业链供应链的冲击和影响。

(责编：胡永秋、马昌)
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