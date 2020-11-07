中国驻外使馆吁加强防范勿大意（领事服务）

近来，电信诈骗活动在法国、澳大利亚、奥地利等国持续高发。即使疫情期间，电信诈骗仍在不断上演，不时有中国公民上当受骗，遭受财产损失。

法国

中国驻法国大使馆近日发布公告，再次提醒在法中国公民谨防电信诈骗。

公告说，近期又有中国公民反映不法分子假冒中国驻法使馆领事部和国内公安机关等实施电信诈骗。不法分子通过非法渠道获取海外中国公民的境外电话、银行卡等个人信息后，利用网络电话和电话号码改号软件将来电号码显示为中国驻法使馆领事保护与协助电话或其他电话，假冒使馆工作人员与接电人联系，进而实施诈骗。

中国驻法使馆提醒在法中国公民，使馆不会以电话方式通知当事人涉案，不会以电话方式要求转账汇款，不会要求接电人回拨任何电话号码与任何机构进行下一步联系，不会电话通知中国公民涉及信用卡诈骗、信用卡超支、信用卡被冻结，不会电话通知当事人护照过期，更不会通知到使馆领取包裹或公文。

使馆提醒中国公民不要在电话里透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。如陌生人要求“不要与家人和朋友联系，以保证他们的安全”，或提出其他不合常理的要求，务必保持警惕，切勿上当受骗，尽快通过其他渠道核实情况后再做处理。如不幸上当受骗，应及时向法国警方和国内公安机关报警。

此前，中国驻法国大使馆已经多次就电信诈骗发布提醒。

（据新华社电）

澳大利亚

近期在澳大利亚，利用电话、网络、社交媒体平台、即时通讯软件等工具，针对中国公民的诈骗案件仍呈频发态势，有的发展为“虚拟绑架”（Virtual Kidnapping）案件。“虚拟绑架”是电信诈骗类案件的一种特殊表现形式，也是社会危害性最大的类型之一，对当事人和家庭造成巨大伤害。

为此，中国驻澳大利亚大使馆再次提醒中国公民高度警惕电信诈骗，切实增强防范意识：

一、中国驻澳使领馆不会通过人工电话或电话录音等方式通知当事人证件过期需延期或补办、包裹需领取，不会以电话方式要求个人提供银行账户、转账服务或回拨电话以进一步联系等，更不会通过电话谈及涉及刑事案件调查、冻结银行信息、涉嫌洗钱犯罪等内容。

二、电信诈骗不只是冒充中国使领馆和国内公安机关的“中文定制”式诈骗，也要警惕“英语”电信诈骗，“英语”诈骗和“中文”诈骗套路基本一致。

三、如接到显示为使领馆的电话，或无法辨别是否为诈骗电话，务必保持头脑冷静，不要轻信，不要随意透露个人身份信息、信用卡信息，更不要转账汇款，建议挂断电话。如需要，可拨打中国驻澳使领馆领事保护电话、国内公检法机关等官方网站提供的联系电话，或拨打外交部全球领事保护与服务应急热线，进一步核实。

四、如不幸上当受骗，请及时向澳大利亚当地警方报案。如受骗款项系通过中国大陆地区银行卡转账取现，受害人向澳大利亚当地警方报案后，可直接拨打国内户籍所在地公安机关110报警电话报案，或者通过110报警电话转接、查询当地反诈骗中心报警电话后报案。

奥地利

近日，中国驻奥地利使馆陆续接到在奥侨胞、留学生反映，有不法分子假冒驻奥使馆或奥地利邮政工作人员，谎称当事人签证、居留出现问题或有重要信函、包裹需要领取，进行电信诈骗。

针对上述情况，驻奥使馆提醒在奥中国同胞注意以下事项：

第一，驻奥使馆不会以电话方式通知当事人领取信函、文件，不会索取当事人姓名、护照号、银行账号等个人信息，更不会要求转账汇款。另外，签证、居留属于驻在国权辖事宜，使馆既无权也不会就此与当事人联系。如接到类似来电可判定为诈骗电话，应立即挂断。

第二，奥地利邮政目前并不提供中文语音或人工服务。如接到类似来电可判定为诈骗电话，应立即挂断。

第三，接到陌生来电，务必保持警惕，认真甄别，不要轻信以任何名义索取姓名、家庭情况、银行卡等个人信息以及转账、汇款的要求。若对方利用已获得的当事人信息套取电话确认，不要予以证实，更不要补充添加。

第四，如无法辨别是否为诈骗电话，建议挂断电话后拨打驻奥地利使馆领事保护与协助电话，或拨打外交部全球领事保护与服务应急热线请求核实。如不幸上当受骗，应第一时间向奥地利警方和国内公安机关报案，同时尽快联系本人账户开户行，要求采取止付、冻结等相应措施。受害人无法直接向国内公安报案的，可通过国内亲属及时报案并向报案地反电信网络诈骗中心求助。

（据外交部网站《领事直通车》）

(责编：胡永秋、马昌)