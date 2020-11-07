美国大选计票工作仍在继续

这是11月5日拍摄的美国华盛顿白宫。 2020年美国大选选举日后第三天，计票工作仍在继续。多个“摇摆州”的选票统计接近尾声，两名总统候选人的得票数仍相当接近。 新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿11月6日电（记者邓仙来 孙丁）2020年美国大选选举日后第三天，计票工作仍在继续。多个“摇摆州”的选票统计接近尾声，两名总统候选人的得票数仍相当接近。

截至美国东部时间6日6时（北京时间6日19时），根据计票数据，共和党总统候选人、现任总统特朗普在宾夕法尼亚州仅保有0.3个百分点的优势，民主党总统候选人、前副总统拜登在内华达州的领先也不足1个百分点，两人在佐治亚州的票数基本持平。据美国主要媒体测算，拜登目前在已获选举人票数上处于领先。

11月5日，警察在美国华盛顿白宫附近警戒。 2020年美国大选选举日后第三天，计票工作仍在继续。多个“摇摆州”的选票统计接近尾声，两名总统候选人的得票数仍相当接近。 新华社记者 刘杰 摄

拜登5日下午在特拉华州发表讲话称，所有选票统计完后，他和竞选搭档哈里斯“无疑”将获得胜利。他呼吁广大选民冷静等待最终结果。当晚，特朗普在白宫召开记者会，重复“选举舞弊”的指控，称民主党试图“偷走选举胜利”。

5日，密歇根州和佐治亚州的法院先后拒绝了特朗普竞选团队旨在叫停两州计票的诉讼请求。据报道，截至目前，特朗普方面已在6个重要“摇摆州”中的5个就计票问题采取法律行动。

围绕计票问题，宾夕法尼亚州费城、亚利桑那州马里科帕县、首都华盛顿、纽约州纽约市、密歇根州底特律市等地区5日发生了抗议示威活动。（参与记者：徐剑梅）

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