人民网>>国际

“合作成果惠及千家万户”（看进博 话机遇）

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博

2020年11月07日04:44  来源：人民网－人民日报
 

　　“作为全球首个以进口为主题的国家级展会，进博会为各国企业共享中国发展机遇搭建了广阔平台。”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克日前在接受本报记者采访时表示：“哈萨克斯坦企业非常重视中国市场，参展积极性很高。相信在第三届进博会上，哈中两国企业合作将取得更加丰硕的成果。”

　　拜塞克说，哈萨克斯坦企业每年都参加进博会，今年有35家企业以线上形式参会。展会期间，这些企业将通过网络平台向中国进口商和消费者展示最新产品。

　　拜塞克介绍说，参加本届进博会的哈萨克斯坦企业多为哈国内食品行业领军企业，展品以面粉、肉类、食用油、奶粉等农副产品为主。“随着中国消费结构升级，民众对食品质量的要求越来越高，哈萨克斯坦的特色食品将为中国消费者提供更加多元选择。进博会的合作成果惠及千家万户。”

　　“进博会是促进多边贸易的重要平台，为各国企业深化交流合作提供了宝贵机遇。”拜塞克认为，中国拥有全球最具发展潜力的消费市场，巨大的市场优势和活力吸引着各国企业前来发展合作。“越来越多哈萨克斯坦企业希望通过进博会平台直接对接中国市场，不断扩大对华出口规模，增强产品在中国市场的辨识度和美誉度，提升国际竞争力。”

　　拜塞克表示，中国是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴之一，相信进博会将不断为两国深化经贸合作注入动力。“希望双方企业通过进博会加强交流沟通，拓展合作空间，促进贸易持续增长，携手推动两国经贸关系迈上新台阶。”

　　（本报努尔苏丹电）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月07日 03 版）
(责编：胡永秋、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved