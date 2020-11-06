印尼三一一大学孔子学院举办“后疫情”时期中文教育国际研讨会

人民网雅加达11月6日电（记者徐伟）11月6日，印尼三一一大学孔子学院以在线形式举办了“后疫情”时期中文教育国际研讨会。此次研讨会是对疫情影响下网络教学实践的总结，也是对“后疫情”时期网络中文教学的探索。

据了解，此次研讨会旨在共同探讨印尼中文教育及印尼三语学校中文教育现状。中国驻印尼泗水总领馆副总领事刘强、三一一大学校长贾马尔、中国西华大学校长刘树根等，以及来自马来西亚、韩国、泰国、菲律宾的7位中文教育专家进行了论坛演讲交流，14位印尼和中国教师分两个小组进行了分论坛讨论。

贾马尔在致辞中表示，网络教学是在疫情时期非常成功的一种办法，但在实践中也发现了一些困难和问题。“后疫情”时期如何整合与利用网络教育资源，是印尼中文教育面临的新挑战。这次研讨会将为三一一大学孔子学院增添国际学习氛围，助力印尼中文教育事业提高教育质量并提供发展机遇。

刘强表示，中文教学是中印尼教育合作的重要内容，也是两国人文交流发展最迅速的领域之一。“后疫情”时期的中文教学要充分利用线上中文学习资源，如“中文联盟”云服务、“汉语桥”俱乐部App、“网络中文课堂”项目、“中文学习测试中心”项目等，使网络语言教学成为两国文化沟通交流的新平台，友好交流的新渠道和新亮点。

三一一大学孔子学院中方院长陆雨在研讨会上介绍了“后疫情时期印尼中文教育现状及发展问卷调查”报告。报告以数据统计、实证分析展示了印尼中文教育现状：印尼中文教师结构已经实现了部分优化，教师对网络教学认知存在分裂，印尼中文网络教学具备弯道超车的潜力等。

印尼与会人士认为，报告客观反映了该国中文教育现状，为制定今后印尼中文教育发展策略提供了重要参考。

研讨会上，与会各方就本国网络教学发展情况进行介绍，并对网络教学研究情况展开分享和讨论，还对印尼网络中文教学提出了建议等。

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