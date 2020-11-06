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乌兹别克斯坦驻华商务官：进博会让农产品变火了

2020年11月06日16:55  来源：人民网-国际频道
 
中国国际进口博览会乌兹别斯坦展厅
中国国际进口博览会乌兹别斯坦展厅

人民网北京11月6日电 中国国际进口博览会食品及农产品展区是最能调动观众味蕾的地方。乌兹别克斯坦农产品素以绿色、美味而闻名。乌兹别克斯坦驻华使馆商务处官员阿里木霍诺夫告诉记者，乌方十分重视对华出口，希望借助进博会让更多乌兹别克斯坦商品摆上中国人餐桌。

阿里木霍诺夫介绍，今年乌兹别克斯坦投资和外贸部出口促进局携15家知名企业参展，这些企业主要从事绿色食品加工和农产品贸易。 尽管这些企业都是第一次亮相进博会，不过其中有些商家已经与中方伙伴是“老熟人”，如Sladus罐头厂已经与中方开展了出口贸易。

在去年的中国国际进口博览会上，作为主宾国之一参展的乌兹别克斯坦收获颇丰。 阿里木霍诺夫回忆，去年借助进博会，乌兹别克斯坦对华农产品出口的销路更火了。?Green Day Import Export?公司仅在展会期间通过直接洽谈，就与中方签署了总值达1千万美元的樱桃出口合同。?Saxovat Broyler? 公司与中国公司就鸡肉制品出口达成合作。近期，从事杏仁贸易的公司?Agro Farovon Zamin?公司已将样货发给中方伙伴，很快就可实现正式供货。在去年的展会上，乌兹别克斯坦企业与中方签约额共达2.5亿美元。

阿里木霍诺夫介绍，乌方十分重视对华贸易，近年来为加快对华出口出台了多项支持举措。为确保本国商品稳定出口并享受跨境贸易优惠，乌投资和外贸部出口促进局向对华出口商品推出最高50%的交通运输补贴，并对产品国际认证申请提供财政支持。今年八月，乌兹别克斯坦在连云港市成立了贸易之家。不久前，乌兹别克斯坦驻华大使馆还建立了专门的贸易网站，为两国企业家搭建信息沟通平台。

他说，今年，为适应新冠疫情防控需要, 乌方企业代表无法抵达展会现场。在乌兹别克斯坦驻华大使馆和驻上海总领事馆的协助下， 乌方驻华代表与国内厂商进行了实时在线沟通，以确商务洽谈的顺利进行。

“进博会为两国企业合作创造了更多商机，希望本届中国国际进口博览会上能签下更多乌中合作大单。”阿里木霍诺夫说。 （邓洁 实习生金启彤）

(责编：燕勐、杨牧)
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