第15届济州论坛在韩国举行

第15届济州论坛会场现场（照片由组委会提供）

人民网韩国济州11月6日电（记者马菲 张悦）11月5日，第15届济州论坛在济州道西归浦市举行，为期三天。本届论坛以“多边合作发展新蓝图：全球疫情和人本安全”为主题，来自全球的政商届人士、专家及学者以视频连线方式参与论坛。

韩国总统文在寅在6日的开幕式上以视频形式发表演讲时表示，构建多边和平机制在实现朝鲜半岛乃至东北亚和平进程中必不可少。韩方将为消除朝鲜半岛战争威胁、实现半岛无核化与永久和平做出不懈努力。文在寅再次提议9月在联大主旨演讲时提出的“东北亚防疫卫生合作机制”构想，呼吁有关各方积极参与。文在寅还表示，国际社会要以包容性合作应对气候变暖，韩方计划在2030年以前投入73万亿韩元，争取到2050年实现“碳中和”的目标。

韩国济州道知事元喜龙在开幕词中表示，世界正因新冠肺炎疫情在发生改变，在加速巨变的时代，需要通过合作来克服可能发生的风险。所谓合作就是从认可对方开始，尽管对方可能是合作伙伴也可能是竞争对手，但大家共同生活在这个世界上，都应该得到起码的认可和尊重。元喜龙还强调，克服新冠肺炎疫情，必须通过国际合作才能实现。

联合国前秘书长潘基文在致辞中表示，人类处于一个充满不确定因素的时期，虽然很艰难，但不能向疫情屈服。目前，国家之间的合作已不是选择问题，各国必须通力合作，想方设法战胜疫情。

联合国秘书长古特雷斯和美国前总统克林顿也通过视频致辞。

6日开幕式前的分论坛上，美国前总统克林顿、联合国前秘书长潘基文、新加坡前总理吴作栋、济州道知事元喜龙等讨论了疫情时代下，国际多边合作新构想。

中国驻韩国大使邢海明受邀参加论坛开幕式，并参加了“外交官圆桌讨论会”环节。邢海明表示，新冠危机告诉我们，人类不是分离的个体，而是一个整体。为了应对今天世界所面临的危机和挑战，国际社会亟需凝聚共识，坚持推动联合国及多边主义合作发挥更大作用。

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