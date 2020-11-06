蒙古国出现首例本土新冠肺炎确诊病例

人民网乌兰巴托11月6日电（记者霍文）蒙古国国家传染病研究中心主任尼玛呼6日在卫生部疫情防控视频直播新闻发布会上通报，蒙古国国家传染病研究中心的1名护士核酸复查结果呈阳性，被确诊为新冠肺炎。这是蒙古国境内出现的首例本土新冠肺炎确诊病例。

尼玛呼说，最近2天，蒙古国全国范围内对1068人进行的新冠病毒核酸检测中，共发现4例确诊病例。其中2例为通过北部阿勒坦布拉格陆路口岸入境蒙古国的白俄罗斯籍30岁和48岁男性国际货运车司机，1例为乘坐政府派出的专机从印度回国的本国19岁男性公民。此外，对在国家传染病研究中心值班、为患者提供服务的医护人员进行的核酸检测中又发现1名护士复查结果呈阳性，被确诊为本土接触性感染者。

据悉，蒙古国国家传染病研究中心医护人员以14天为一个周期，轮流进入病区值班，并且每天接受核酸检测。在轮班工作结束后，他们还将接受14天的集中隔离医学观察，并在28天后经多次复查，如无异常，才能被准许回家。

尼玛呼介绍说，此次对在病区已值班工作12天的医护人员进行复检，发现1名护士已被感染。目前医疗工作组对曾与该护士一起值班的医护人员和与其有过密切接触者等所有相关人员已采取隔离观察措施，并对他们进行进一步的医学检查。

截至6日，蒙古国境内共出现356例新冠肺炎确诊病例，其中，治愈出院病例314例，目前在院治疗42例。

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