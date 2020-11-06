中东新冠疫情持续蔓延 多国单日新增病例高位增长

新华社利雅得11月5日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情形势依然严峻。伊朗、摩洛哥和约旦5日报告的新增确诊病例数均在4000例以上，而黎巴嫩当日新增病例创下该国疫情暴发以来最高纪录。

黎巴嫩卫生部5日发布的数据显示，该国当日新增新冠确诊病例2089例，创单日新增最高纪录，累计确诊89186例，其中治愈45820例，死亡683例。

伊朗卫生部5日宣布，过去24小时伊朗新增确诊8772例，累计确诊654936例，其中死亡36985例，治愈505287例，5472人处于重症。

摩洛哥卫生部5日发布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例5641例，累计确诊240951例，其中治愈197215例，死亡4059例。

约旦卫生部5日说，全国当天共对25258人进行了新冠病毒检测，其中4630例确诊，累计确诊95864例；新增死亡40例，累计死亡1069例。

伊拉克卫生部5日通报，该国新增确诊病例3701例，累计确诊489571例；新增死亡47例，累计死亡11175例；新增治愈2971例，累计治愈420206例。

阿尔及利亚5日宣布，该国新增确诊病例642例，累计确诊60169例；累计死亡2011例。阿尔及利亚内政部5日要求各地政府采取更为严格的防疫措施，防止疫情蔓延。卫生部长阿卜杜勒-拉赫曼·本·布齐德5日表示，在合格的疫苗正式上市后，阿尔及利亚将为国民购买数量充足的疫苗，不会太考虑价格因素。

卡塔尔卫生部5日宣布，该国当日新增确诊病例249例，累计确诊133619例；累计死亡232例。迄今为止，卡塔尔已累计对1001488人进行了核酸检测，现存病例2707例，其中304例重症患者在医院接受治疗。卡塔尔卫生部当天说，卡塔尔已经成功遏制住了新冠疫情，疫情曲线已拉平，每天新增病例有所减少，每周住院的新冠病例数也在减少。（执笔记者：涂一帆；参与记者：杨元勇、陈斌杰、黄灵、张淼、陈霖、尚昊、苏小坡、熊思浩、郑一晗、李良勇、王薇、王峰、郑思远、吴丹妮、马意翀、潘晓菁、冀泽）

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