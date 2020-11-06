报告显示：中国正严格履行世界文化遗产“承诺事项”

新华社杭州11月5日电（记者冯源 段菁菁）截至2019年底，中国世界文化遗产共有726项承诺事项。最新发布的《中国世界文化遗产2019年度总报告》显示，超过99%的承诺事项处于正常履行状态。从2015到2019年，我国各遗产地严格按照《世界遗产公约》的要求，履行作为缔约国的责任和义务，有效保护和管理世界遗产。

承诺事项是指遗产地承诺完成的具体工作，或源于通过联合国教科文组织世界遗产委员会审核的申遗文本、申遗补充材料，或来自世界遗产委员会会议的大会决议等材料。这726项“承诺事项”涉及40项遗产、108处遗产地。

报告由中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心编写，4日下午在2020中国世界文化遗产年会上发布。中心受国家文物局委托，负责每年对各遗产地提交的监测年度报告进行统计、分析、编写，并从2014年起发布年度总报告。中心主任赵云说：“在承诺履行的情况上，我们在2019年取得了可喜的成果。”

报告还显示，我国世界文化遗产的突出普遍价值总体保持稳定；文物领域顶层设计力度明显加大，文物工作的各项保障更加完善；世界文化遗产的各项保护管理工作稳步推进。遗产地都有了保护管理机构，约半数有专门的监测机构，其从业人员已达3.6万多人。遗产地的保护管理经费持续增长。八成的遗产地有保护管理的专项法规和规章。

年会在杭州良渚古城遗址举行，由中国文化遗产研究院、浙江省文物局和杭州市人民政府主办。它以“世界文化遗产价值传承与城市可持续发展”为主题，开展交流，展示成果。与会的专家学者还发布《良渚宣言》，强调要在世界文化遗产的相关工作中，延续历史文脉、体现生态文明，强化可持续发展战略，遵守国际公约和国内法律法规，深化合作与交流互鉴，推动公众参与。

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