人民网>>国际

报告显示：中国正严格履行世界文化遗产“承诺事项”

2020年11月06日09:38  来源：新华网
 

新华社杭州11月5日电（记者冯源 段菁菁）截至2019年底，中国世界文化遗产共有726项承诺事项。最新发布的《中国世界文化遗产2019年度总报告》显示，超过99%的承诺事项处于正常履行状态。从2015到2019年，我国各遗产地严格按照《世界遗产公约》的要求，履行作为缔约国的责任和义务，有效保护和管理世界遗产。

承诺事项是指遗产地承诺完成的具体工作，或源于通过联合国教科文组织世界遗产委员会审核的申遗文本、申遗补充材料，或来自世界遗产委员会会议的大会决议等材料。这726项“承诺事项”涉及40项遗产、108处遗产地。

报告由中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心编写，4日下午在2020中国世界文化遗产年会上发布。中心受国家文物局委托，负责每年对各遗产地提交的监测年度报告进行统计、分析、编写，并从2014年起发布年度总报告。中心主任赵云说：“在承诺履行的情况上，我们在2019年取得了可喜的成果。”

报告还显示，我国世界文化遗产的突出普遍价值总体保持稳定；文物领域顶层设计力度明显加大，文物工作的各项保障更加完善；世界文化遗产的各项保护管理工作稳步推进。遗产地都有了保护管理机构，约半数有专门的监测机构，其从业人员已达3.6万多人。遗产地的保护管理经费持续增长。八成的遗产地有保护管理的专项法规和规章。

年会在杭州良渚古城遗址举行，由中国文化遗产研究院、浙江省文物局和杭州市人民政府主办。它以“世界文化遗产价值传承与城市可持续发展”为主题，开展交流，展示成果。与会的专家学者还发布《良渚宣言》，强调要在世界文化遗产的相关工作中，延续历史文脉、体现生态文明，强化可持续发展战略，遵守国际公约和国内法律法规，深化合作与交流互鉴，推动公众参与。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved