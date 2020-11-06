打过日本关东军的苏联老战士舒德洛将军走了!

8月底，舒德洛将军在莫斯科家中接受人民日报记者采访。记者张光政 摄

11月3日，苏联卫国战争老战士舒德洛少将永远离开了人世！惊闻噩耗，我感到很突然，一时间百感交集。舒德洛将军8月底曾在家中接受我的采访，没承想这次见面竟成了永诀。我清楚地记得，我去采访时，他亲自下楼来迎接。1.90米多的大高个儿，拄着拐杖，走路颤颤巍巍。但他那个时候的精神状态还是挺好的，说话不紧不慢，思路清晰。

看得出来，当时舒德洛将军对中国记者的到访是很期待的。宾主落座后，他略显激动而又高兴地对我说：“您来采访我，这个决定是正确的，因为我有好多话想对您说。”其实，我也知道，作为一位93岁的二战老战士，作为参加过粉碎日本关东军的战役的苏联红军老将军，他有很多的传奇故事。而我作为一名新闻工作者，有义务把这些故事记录下来，讲给世人听。

8月底，舒德洛将军在莫斯科家中接受人民日报记者采访。记者张光政 摄

见我要用相机拍摄视频，他问我：“咱们是不是把奈利娅契卡也叫过来？”我欣然同意。他招呼比他小3岁的老伴儿，然后充满深情地看着她坐到自己身边。他对老伴儿说：“你好久没跟我一起拍摄了！”从这些细节可以看出舒德洛对老伴儿的一往情深以及他对生活的无比热爱和眷恋。

采访舒德洛将军的时候，正值中国人民抗日战争胜利75周年纪念日前夕。我围绕抗战这个主题，请他回忆1945年随苏联红军进军中国东北，参加粉碎日本关东军的战斗故事。我大概向他提了7个问题。我感觉到，现有的采访素材已经足够我写一篇文章了，再加上担心占用他太长时间，他会很疲惫，于是， 我建议结束采访。可是，他意犹未尽地说：“您还有其他的问题吗？尽管提，我愿意回答您提出的任何问题。”接下来，我请他谈了谈对中俄关系的现状和未来的看法，以及他如何看待当下的国际形势。还问他，近年来每天都做什么。

8月底，舒德洛将军在莫斯科家中接受人民日报记者采访。记者张光政 摄

采访他的稿件见报以后，我给他打电话。我答应他，会让我的同事保留好当天的报纸并托人带过来，到时候我会给他送过去。我还和他约定，等他有空的时候我再去他家里，再听他详细地讲一讲二战时期的那些人和事。后来，由于莫斯科新冠疫情反弹，再加上我还有另外一些采访任务，我跟他的再次见面一拖再拖，以至于留下了遗憾。如今阴阳两隔，今生再也无缘见面了！

写到这里，我不禁悲从中来。塔拉斯·格奥尔基耶维奇，您撒手而去，怎么忍心撇下和您相濡以沫67年的奈利娅契卡呢？您答应过再次接受我的采访，怎么能够以这种决绝的方式“爽约”呢？您作为一位坚定的共产党员和二战老战士，那么热爱中国，珍视中俄关系，我们都希望您能亲眼见证中国人民庆祝中国共产党成立100周年啊！

愿望归愿望，但自然规律不可违。有些人有些事，的确不能等。特别是对那些耋耄之年的前辈，如果你想见他(她)，那就抓紧时间去见。如果你想为他(她)做一些事情，那就立刻去做，千万别拖延！也许你可以等，但他（她）们等不起。

作为国际新闻记者，我感到时不我待。对那些老先生，特别是那些有故事的上了年纪的国际友好人士，也许需要进行抢救性采访。否则，就有可能再也没有机会见到他们了。让我们珍惜每一个与自己的生活有交集的人的缘分吧,珍惜每一次见面的机会和共度的美好时光。

舒德洛将军，一路走好！您将永远活在中俄人民的心中！

(责编：燕勐、刘洁妍)