中非智库论坛第九届会议举行

11月5日，中非智库论坛第九届会议以线下、线上方式举行。会议开幕式主场地设在北京。

人民网北京11月5日电（记者刘歌、闫韫明）11月5日，中非智库论坛第九届会议以线下、线上方式举行，开幕式主场地设在北京。外交部部长助理邓励，莫桑比克前总统若阿金·阿尔贝托·希萨诺，中国社会科学院副院长、中国非洲研究院院长蔡昉，非洲驻华外交使团团长、喀麦隆驻华大使马丁·姆帕纳出席了会议开幕式，并先后致词。中国非洲研究院常务副院长李新烽主持了开幕式。出席开幕式的还有来自中非双方的官员、学者以及非洲国家的驻华外交官员等共计200余人。

邓励在致辞中表示，中非合作全方位蓬勃发展有力促进了中非共同发展，论坛也成为国际对非合作和南南合作的一面旗帜。当前，经济全球化遭遇逆流，世界经济持续低迷，单边主义和霸凌行径阴云不散，但中非合作依然持续推进，这源自我们始终不渝的坚守。

若阿金·阿尔贝托·希萨诺表示，中非关系向来强劲，在过去几十年间实现持续发展。“中非合作论坛是第一个中非集体对话的重要平台，使我们的友谊和团结达到了新的维度，”希萨诺说。

蔡昉致辞说，2020年，恰逢中非合作论坛成立20周年。本届智库论坛以“中非合作论坛20周年：回顾与展望”为主题，总结论坛成立20年的丰硕成果，展望论坛未来发展，可谓恰逢其时，意义重大。

马丁·姆帕纳表示，成立20年来，中非合作论坛已经成为南南合作的典范，也堪称21世纪国际关系领域的典范。

本次会议主题为“中非合作论坛20周年：回顾与展望”，由中非合作论坛中方后续执行委员会秘书处主办，中国非洲研究院承办，浙江师范大学非洲研究院、中国国际问题研究院、北京大学非洲研究中心协办。会议为期两天。

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