阿联酋开通直飞以色列航班

阿拉伯联合酋长国廉价航空公司迪拜航空4日宣布，将从本月26日起开通直飞以色列特拉维夫的航班。这家国营企业由此成为两国宣布关系正常化后首个面向以色列开通直航的阿联酋航空公司。

迪拜航空发表声明说，这趟航线一周14班，每天两班，往返于迪拜国际机场和特拉维夫本古里安机场，26日首航，机票已经开放销售。

路透社报道，迪拜航空与阿联酋最大的航空公司阿联酋航空共享代码，乘客也可通过阿联酋航空的渠道订票。代码共享是指不同航空公司在同一航班上使用各自航班代号的一种合作方式。乘客由此可以享受“一票到底”，即在出发地一次获取航程中所有登机牌，以及“行李直挂”等服务。

迪拜航空说，这趟航线将使迪拜成为以色列乘客飞往东亚、东南亚和非洲的一个新中转站，有助于两国发展商业关系。

美联社报道，这趟直航是阿联酋和以色列上个月会谈的成果之一。阿联酋代表团10月20日访问以色列，双方达成多项协议，内容包括开通客货运航班、允许对方公民免签入境等。

以色列方面暂未宣布开通直飞阿联酋的定期商业航班。以色列航空公司Israir和Arkia打出广告，打算在12月9日执飞首班客机。不过知情人士说，他们尚未获得许可证。

以色列首个直飞阿联酋的商业航班8月31日降落阿联酋首都阿布扎比。不过那趟航班搭载的是以色列和美国官员，不面向公众。

在美国撮合下，以色列9月15日与阿联酋和巴林在美国白宫签署关系正常化协议。相关协议遭到巴勒斯坦各方反对。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡先前说，以色列与巴林同意建立全面外交关系后，两国也将开通直航。（王宏彬）（新华社专特稿）

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