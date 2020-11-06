激发中文学习兴趣 文化互动进课堂

日前，在巴哈马举办了一场有趣的中国茶文化线上讲座。图为老师准备的线上课件。

视频中展示茶艺

相关国际中文教育专家表示，中国茶文化、武术等课程一直以来都颇受海外中文学习者青睐，如何由线下搬到线上，还能保证教学效果，是摆在国际中文教师们面前的一道难题。

日前，在巴哈马，举办了一场有趣的中国茶文化线上讲座。身着中国传统服装的中文教师张潇潇通过各种生动形象的图片和文字不仅向巴哈马大学师生介绍了茶在中国传统文化和社会生活中的重要意义、在中国的起源和漫长的发展历史等，而且还介绍了各类中国茶品的特色和品鉴、各具特色的中国茶具等有关中国茶文化的拓展知识。

张潇潇在线为巴哈马大学师生表演的精彩优雅的中国茶艺以及展示的中国饮茶礼仪，更是让师生们大饱眼福，也提升了他们学习中文的兴趣。

“我本身就对中国茶文化很感兴趣，讲座中老师表演的中国茶艺太精彩了，充分展现了茶文化魅力。”不少同学在听了讲座后如是说。

线上武术课的教学难度同样不低，但国际中文教师们积极探索，通过视频中的现场展示、武术知识讲解等，由易到难、循序渐进，让学员领略了中国武术的魅力。

进入中国名画世界

在吉尔吉斯斯坦，中文教师也在线上为当地学生带来了一场中国画艺术专题讲座，围绕“什么是中国画”和“中国画教学”两个主题，国际中文教师王微介绍了文房四宝、中国画的种类，并结合画作进行了分类讲解。

为了让学生更好地了解中国画，王微通过视频展示了写意花鸟画和工笔人物画的创作过程，旨在“让学生们更真切地体会中国画独特的手法和技巧”。

在日本，以“书画江山之画上传奇”为主题的文化课程，也让听课的中文学员收获颇丰。在课上，主讲人不仅介绍中国画的基础知识，还带领大家进入中国传世名画的世界，比如探寻《千里江山图》和《清明上河图》背后的传奇故事。

讲到《千里江山图》时，为帮助学员进一步领略名画背后的历史、创作背景和文化内涵，主讲人带领大家观看了相关视频，将图卷的“前世今生”生动形象地展示出来。值得一提的是，作为拓展内容，主讲人还向学员介绍了以《千里江山图》为灵感来源的中国风游戏《绘真·妙笔千山》、流行歌曲《千里江山》等，向大家展现中国传世名画的生命活力。

《清明上河图》的讲解更是步步深入，主讲人通过纪录片将故事娓娓道来，画中人物百态令观众印象深刻，而来源于该画的小说《清明上河图密码》则引起学员们的极大兴趣。

不少学员在课后说：“中国传世名画的价值不仅在于自身，更在于人所赋予它们的生命力和活力，它们是民族的，也是世界的。”

早餐背后有故事

为了更好地帮助学生们学习中文，激发当地民众对中华文化的兴趣，国际中文教师在教学内容、方法等方面各显神通、大胆尝试。

日前，在巴西开设的“中国文化通识课”引发了不少学生的兴趣，国际中文教师周红霞开设的“中国早餐文化”课更是让学生们意犹未尽。

周红霞以北京、上海、武汉、广州、成都、西安等城市为例，向学生详细介绍了中国西北、东南、西南等不同地域各具特色的早餐美食，如豆汁、油条、羊杂汤、鸭血粉丝汤、热干面、醪糟汤圆等。

周红霞的讲述并未止步于此，她还从南北地貌变化、气候差异等角度入手，引导学生探索不同地域、不同气候、人们的不同性格等因素和早餐选择之间的关系，同时让学生了解地貌、气候和性格差异对早餐文化的影响。

面对中国各地独特而丰富的早餐美食，不少学生直呼：“想学好中文到中国看看。”

（配图来源：教育部中外语言交流合作中心）

(责编：艾雯、刘洁妍)