开展首日，进博会现场已是人潮涌动。会内会外，本届进博会的如期举办成为大家热议的话题。

“分享中国市场机遇，推动世界经济复苏。这句话用来形容今年的进博会再恰当不过。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰感慨地说，纵观全球，惟有中国经济一枝独秀。进博会架起了一座桥梁，把中国提振内需带来的产业机遇运送到世界各地，带动全球技术变革和产业链水平提升。

“我们是进博会的老面孔，第一届就来参加了。”上好佳（中国）有限公司执行副总裁李培明说，“新冠肺炎疫情的蔓延使全球经济受到影响，在此情况下本届进博会能够如期召开，展示了中国防疫工作杰出的成果。”李培明对记者说，“‘各国走向开放、走向合作的大势没有改变’——作为一家外资企业，我们深深认同这句话，不仅要在中国市场立住脚，还要融进去，加强合作沟通。”

紧密跟随中国市场的新动态、新趋势，是许多企业关注的重点。英飞凌科技大中华区总裁苏华表示：“中国明确构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这对国内外企业都意味着更大的市场需求和机遇。”这次进博会上，英飞凌将宣布新增在华投资，在这个前景广阔的市场中寻找更大的机遇。

施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，进博会搭建了国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，体现了中国坚定扩大开放的决心。“未来，施耐德电气将携手更多生态伙伴，促进各行业加速数字化进程和产业链转型升级，共赢未来。”

不仅是外企，中国企业也从进博会中受益匪浅。“过去两年，苏宁深度参与进博会，获得了更多交流合作的机会，借此拓展了全球化供应链体系。”苏宁控股集团董事长张近东说，一方面，优质海外品牌在苏宁平台上的销售持续增长，更好地满足了国内消费者对个性化、品质化商品的需求；另一方面，苏宁也乘进博会的东风，把更多的本土商品和服务输出到全球市场，增强了企业的国际化竞争力。

在现场，许多企业负责人表示，欣喜见证本届进博会“更大的展区”“更优的设置”“更高的质量”，对今年的收获充满期待。

(责编：艾雯、刘洁妍)