“这就是开放不止步的中国”

图为工作人员正在进博会食品及农产品展区进行展台清洁作业。

新华社记者 陈 飞摄

11月3日，志愿者在国家会展中心（上海）咨询处工作。

新华社记者 赵丁喆摄

11月3日，迎接八方来客的“一带一路”国别汇。

新华社记者 王 翔摄

“本届进博会是在特殊时期举办的。突如其来的新冠肺炎疫情给各国带来严重冲击，也给世界经济带来重创。中国在确保防疫安全前提下如期举办这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。”11月4日，国家主席习近平在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中，以这样真诚的话语欢迎世界各国的新老朋友。

本届进博会商业企业展共设置了食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区，展览面积超过上届规模。

对于这一盛会，广大网友已非常熟悉。在这个特殊年份，他们踊跃表达着对进博会的期待，和对一个更加开放的中国的期待。

习近平主席讲话引热议

本次是习近平主席连续第三年在进博会发表主旨演讲。对这一全球经济开放合作的重要平台，他亲自谋划、亲自部署、亲自推动，倾注了大量心力。

“第三届中国国际进口博览会开幕式4日晚在上海举行，习近平主席以视频方式发表主旨演讲，再次向全世界展示了中国对外开放的决心和行动。”新华网评论认为，一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。尽管新冠肺炎疫情大流行使世界经济不稳定不确定因素增多，尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，合作共赢依然是大势所趋。

人民日报客户端很快整理出了习近平主席开幕主旨演讲中的金句，推出后在一小时内浏览量就超过了50万。

在人民日报客户端上，网友“安静”说：“习主席讲话体现了中国人民的理念和情怀、中国的担当，这是中国态度、中国立场。中国经济助力世界！中国加油！世界加油！”网友“深山劲松”说：“中国市场是世界的市场，是大家共享的市场，是为世界注入更多正能量的市场。中国愿同世界各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天。”网友“王发亮”说：“习主席向全世界说出了中国人民的决心和志向！”网友“小悠秀”说，“各国是休戚与共的命运共同体，团结合作是应对挑战的必然选择！”网友“天涯”说，“不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进！”网友“吴继宗”说：“为习近平主席点赞！”网友“吴先成”说：“祝进博会顺利，祝祖国繁荣昌盛。”

央视新闻同样整理出了习近平主席在开幕主旨演讲中的金句，如“经过3年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。”“从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。”“各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。”

上海准备好了

每年进博会，上海这座城市都会以独特的魅力，吸引人们争相点赞。

《今晚上海见！特殊之年，共赴一场坚定的“中国之约”》，上观新闻网站首页头条以此为题，并在摘要中进一步解释：“进博会如约而至、如期而至，本身就表明了一种能力与决心——疫情防控常态化的条件下，中国和上海具有统筹防疫与发展的能力；外部冲击压力加大的环境下，中国和上海具有坚定对外开放的决心。”

“上海是中国夜景最美丽的城市之一。游人如织的南京路、古今交融的黄浦江畔、车水马龙的城市高架桥……在灯光的映衬下，彰显了上海独特的气质。今天，第三届中国国际进口博览会在上海开幕。一起来看被点亮的上海。”11月4日晚，央视新闻一条微博，以精美的图片展示上海风采，获得数千网友点赞。

11月4日晚19时30分，东方航空“进博号”执飞的北京首都—上海虹桥MU5164航班上，开展了一场特殊的活动——“空中看进博”，在航班上为旅客实时转播进博会开幕盛况。同时，航班上还举行了“进博知识有奖问答”等互动活动，邀请旅客们品尝进博特色点心餐食，共贺第三届进博会开幕。进博会开幕之际，东方航空还携手中国国际进口博览局首创推出“云端看进博”系列展示活动，以“进博空中形象大使邀请您共赴进博之约”为主题，运用VR全景展示、在线直播、空中WIFI平台等打造360°沉浸式观展体验，让五湖四海的宾客无论身在何处都能随时随地感受进博会、了解进博会。

《东方之约，“桥”见进博》，央视新闻客户端以此为题，盘点了进博会这个特殊的“桥梁”，既是友谊桥，又是合作桥，还是共赢桥。“友谊桥、合作桥、共赢桥，进博会折射出更加丰富、多元的中国市场需求，也蕴含着更具广度、深度的国际合作潜力，令世界在疫情之下更觉团结合作、共赢未来的温度。”“在新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济持续低迷的非常时期，进博会如期而至，为世界各国各地区搭建通往更多市场机遇、投资机遇、增长机遇的桥梁。”

来自中国各地的交易团齐聚上海。

国际在线的报道显示，从疫情中涅槃重生的湖北，此次有1677家单位注册参加，4128人进场采购，采购方向重点聚焦新兴产业大型机械设备、大宗原材料、消费升级的日用商品等。杭州在线的报道显示，今年，杭州交易分团集结3023家采购商、7294位专业观众报名参加进博会，一展“新经济·醉杭州”的风采和实力。新浪贵州的报道显示，今年进博会期间，贵阳市将在展馆内开展4场直播活动，通过淘宝、抖音、海外网等平台对外展示推介70余种贵州特色优质农产品。

各国展商踊跃参加

作为“全球共享的国际公共产品”，每一届进博会都吸引着各国展商积极参与。今年在疫情防控的特殊背景之下，本届进博会依然国际化程度非常高，展商、展品来自五湖四海。

由于今年受到新冠肺炎疫情影响，很多参展企业的代表没有办法亲临进博会现场，于是，“看看新闻”向全球各地的展商发出邀约，希望他们通过录制视频的形式讲述自己与进博会的故事。最终，共有来自五大洲的近二十家参展企业，从远在南美的秘鲁、近在咫尺的日韩以及德国、法国、比利时、新西兰、美国等地纷纷发来视频，一个邀约引来展商们如此热烈地响应，足见进博会魅力。

“看看新闻”官方账号还特地关注了新加坡人的进博会故事。新加坡的芭蕾培训机构乐翻天国际艺术学苑，因为秉持小班化教学、国际标准化认证体系等特色，成立没几年就在当地开出了10所培训中心。带着加速在中国市场布局的愿望，乐翻天跟随新加坡展团参加了第二届进博会，并一举收获了来自国内企业的5个合作意向书，覆盖广东、江苏等多个省份。如今，第三届进博会如期而至，欣然赴约的乐翻天负责人表示，他们依然非常看重进博会这个平台。因为通过进博会，乐翻天可以了解中国各省的文化，从而让这颗艺术交流的种子在中国更多角落生根发芽。

人民日报客户端上海频道上，展示了这样一幅图景：蓝色的爱他美、绿色的诺优能、橙色的禧贝、紫色的纽康特、粉色的依云……在第三届进博会上，跨国营养健康食品企业达能携来自全球十多个国家和地区的近200款产品组成一道营养“彩虹”，打造出一个满足从生命早期1000天到老年健康的全生命周期营养解决方案。其中，近50款产品为首次在中国亮相，不少产品更是代表了达能全球先进的研发成果。

“你见过的最大钻石有多少克拉？在第三届中国国际进口博览会上，一颗88克拉、估价3700万美元的传奇黑钻从巴黎到上海来参展。据了解，这颗黑钻是法国卡洛芙珠宝品牌的传世之宝，被列为全球五颗顶级黑钻之一，多年来极少公开展出。这届进博会上，神秘黑钻迎来中国首秀。一起来一睹芳容！”“新华视点”的这条微博，引起了网友们热烈的讨论。

从进博会看中国承诺

在进博会上，中国始终向世界传递着坚定不移全面扩大开放的信号。中国是这么承诺的，也是这么做的。

新华社客户端以7分20秒的视频，从进博会窗口看中国优化营商环境，深入浅出地讲述了这样的故事——近些年来，越来越多的外国企业通过参加进博会，走上了进入中国市场的“绿色通道”；与此同时，中国也在不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，让全球投资者都能分享中国发展机遇，实现互利共赢。

中国日报中文网以数字组成几幅精美海报，展示了本届进博会。这些海报显示：总展馆面积比上届规模扩大近3万平方米，世界500强及行业龙头企业回头率超70%，数百项新产品、新技术、新服务将进行“全球首发、中国首展”，采购商注册人数达40万人，出入口设置2道防疫过滤线等。

《习主席在前两届进博会上宣布的开放举措，这样一一落实》，新华社的盘点，获得了诸多网络媒体转载。比如，2018年11月5日，习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中说，中国将进一步降低关税，提升通关便利化水平，削减进口环节制度性成本，加快跨境电子商务等新业态新模式发展。新华社发现，近年来，中国多次降低进口关税。2020年1月1日起，中国又对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。更多全球优质商品以更低价格直抵中国消费者，满足人民日益增长的美好生活需要。而在优化口岸营商环境等方面，中国将之前需要在进出口环节验核的86种监管证件减少至44种，今年9月，全国进口、出口整体通关时间较2017年分别压缩64.04%和84.87%，通关成本明显降低。

网友们对进博会的关心，体现在方方面面。日前，百度发布的《2020中国国际进口博览会搜索大数据》，全面聚焦今年网友在进博会期间都在关注什么。百度搜索大数据显示，近30天，“进博会”相关内容搜索热度较上个月，整体环比上涨126%，从关注年龄来看，“90后”“00后”用户渗透度最高，年轻人消费群体的关注将为世界经济发展注入新动能。近30天，“进博会核酸检测”相关内容搜索热度环比上涨1478%，疫情让今年的进博会稍显特别，却没有影响到大家参加此次盛会的热情。近30天，“2020年进博会参展名单”相关内容搜索热度较上月环比上涨275%。近30天，“进博会入境”等相关内容搜索热度较2020年10月环比上涨775%，外国人入沪参加进博会热情空前高涨。

新华社法人微博盘点认为，本届进博会有六大看点。包括“进博朋友圈”扩大，参展企业质量更高；六大展区“硬核”展品吸睛；四大专区紧扣市场热点；采购商达40万人，结构进一步优化；线上与线下结合，商业与文化交融；强化疫情防控，严格管理食品冷链。

“侠客岛”发现，今年进博会上，全球的黑科技、潮玩意并未因为疫情减少，看点依然颇多。前方小伙伴告诉我们，电影《信条》中的同款游艇、会“读心术”的机器人、可折叠成双肩包大小的皮划艇、有57个切面的全球顶尖黑钻、能潜水的豪华游艇，以及“最辣泡面”“最贵干邑”“最稀少咖啡”，都在等着亮相，也在等待买主。这篇以《走！去看这届进博会》为题的文章，在微信公众号上颇受欢迎，点击量两小时内就超过了5万。

“这就是开放不止步的中国。”11月4日，人民日报法人微博发出这样一条动态。“‘不一般’的进博会，已成为中国推动开放合作的一张亮丽名片，成为中国改革不停顿、开放不止步的生动宣示。新时代，共享未来，一起期待！”

(责编：艾雯、刘洁妍)