桂台持续深化经贸文化合作

据新华社南宁电 （记者潘强、朱丽莉）第十六届桂台经贸文化合作论坛近日在广西南宁举行，两岸300余人参加。论坛共签约投资项目13个、战略合作协议2个，投资意向金额共计60.58亿元人民币，涵盖电商、康养、现代农业等多领域。

广西壮族自治区代主席蓝天立在致辞时表示，广西积极融入“一带一路”建设，正进入高质量发展和高水平开放的新阶段。广西愿与广大台湾同胞共同聚焦高质量发展，携手拥抱更多开放机遇，建议两地继续深化合作，增强两岸同胞共同实现中华民族伟大复兴的内在动力。

中共中央台办、国务院台办副主任裴金佳表示，祖国大陆的发展进步始终是两岸经贸合作的根本动力。“十四五”时期，大陆将进入新发展阶段，投资机遇更多，增长空间更大。广大台商台企要积极把握机遇，与大陆同发展、共进步。

新冠肺炎疫情发生以来，广西在充分落实有关政策基础上，从统筹协调推进重大台资项目、促进台企高质量发展、引导台企拓展内销、台企税费减免等方面提出30条措施。

两地经贸合作持续深入。今年1月至8月，广西新增台资项目41个，新增合同台资额1.4亿美元，实际到位台资4674.82万美元。至今累计批准台资项目1882项，合同台资额125.8亿美元。

两地合作平台和文化建设持续加强。落地广西的大陆首个海峡两岸产业合作区在谈签约项目50多个，广西涉台经济园区22个，桂台青年创新创业基地（示范点）9个。

中国国民党前主席连战在贺电中表示，台湾与广西长期进行经济文化交流，对两岸贡献良多。两岸需深入研讨，加强交流与合作，共创和平，共谋发展。

两岸企业家峰会台湾方面理事长、两岸共同市场基金会荣誉理事长萧万长视频致辞表示，希望广大台商能抓住大陆开放政策，积极参与广西等地的交流合作，实现互利共赢。

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