聚首云端 京台青年企业家共话“创新创业”

“眼下虽受疫情影响，两岸间交流不应中断。从10月初至今我已参加了多场两岸交流活动。希望两岸双方能够共同努力，做好对两岸青年有帮助、对两岸关系有加分的事情。”致辞中，中国国民党中常委、台湾青年工商总会会长陈克威表达了对两岸交流的肯定和希望。

“2020京台青年企业家创新创业交流会”近日在北京、台北两地以连线方式举行。在这场由北京市海淀区青年联合会和中华青年经贸交流协会联合主办的活动中，两岸近70名青年企业家聚首云端，围绕“促进文创交流，创造产业升级”的主题进行深入交流。

开场发言时，北京市海淀区青年联合会副主席陈培宇介绍，海淀区有很好的创新创业学习深造环境，聚集了一大批台湾青年在此学习、创业和生活。“无论是大陆青年企业家还是台湾青年企业家，都是海淀青联关注和服务的对象。希望不断深化两岸青年友好合作交往，让两岸青年朋友在疫情后能有更多面对面交流的机会。两岸青年要精诚团结，携手同心，在危机中寻找新机。”

台湾中华青年经贸交流协会理事长、华灿工场总经理李伟国在记者采访时表示，京台青年企业家创新创业交流会去年在台湾首次举办。今年受疫情影响，活动改为视频连线，却吸引更多京台青年参与。“这说明两岸交流是人心所向。大陆疫后复苏，市场广阔，台湾青年到大陆发展大有可为。”

李伟国在分享自己的创业经历时说，大陆资源丰富，发展机会众多，但台湾青年乍一登陆时很难得其门而入。所以他愿意做台湾与大陆交流的中间人，推动两岸青年经贸交流合作，也透过服务他人成就自己。他所参与创建的创业孵化基地华灿工场，目前已有北京、成都、珠海三个场地在运营。过去4年，已有45名台青在华灿实习、就业，55家台企落户华灿创业，海峡两岸及港澳地区参访团达到4500人。“我们对台湾青年提供保姆式落地服务，我们发行汇集政策解读、生活、就学、就业等内容的台青服务手册，我们还协助申请台青公寓，为的就是让台青在大陆安心创业、更好发展。”

在互动交流环节，京台两地嘉宾围绕后疫情时代台青如何寻找登陆发展机遇进行了交流。华灿工场孵化企业、北京中艾唯科技有限公司创始人台青张耿彬表示，今年春节期间自己没有回台湾过年，一方面是想留下来和企业共渡难关，另一方面是看到大陆的抗疫措施非常到位，因而对大陆的疫情防控和经济复苏充满信心。他认为未来大陆的发展前景可期，自己会抓住机遇，让企业获得更大发展。

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