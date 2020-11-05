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践行绿色发展理念 “公园城市”遂宁很“巴适”

2020年11月05日13:56  来源：人民网
 

人民网遂宁11月5日电（陈思）走在观音湖圣莲岛上，满目绿意和湿润清新的空气令人倍感休闲惬意。然而，在观音湖管委会副主任刘佳记忆中，圣莲岛曾经满是砂石，环境恶劣，是适合野炊的荒凉之岛。2014年起，遂宁开始对圣莲岛进行生态治理和保护性开发，如今的圣莲岛绿化覆盖率已达60%以上。数百个品种的荷花和睡莲打造的世界荷花博览园，也让圣莲岛成为遂宁一张绿色的城市名片。

“让城市在绿水青山中自然生长”

遂宁市位于四川盆地中部，涪江中游。被誉为中国西部水都的遂宁，有大小生态湿地108个，城市绿化覆盖率40.1%，中心城区人均可用公园绿地面积23平方米，是全国的1.7倍。

2018年2月，习近平总书记在成都考察时，首次提出了建设公园城市的理念。作为四川省首批公园城市建设试点市，遂宁市坚持生态优先，促进人与自然和谐共生，在城市中打造公园、在公园中建设城市——中心城区保护100平方公里自然山体，已规划、建设17处郊野公园；依托城区涪江30平方公里水面、72公里环湖公园、十余处湿地，建成四川省最大的环湖城市湿地公园群。

航拍九莲洲湿地公园

九莲洲湿地公园位于老城区，紧邻涪江右岸。改造前的公园内水域面积小，河道淤堵，水体易出现黑臭现象；内河与外河通道狭小，存在增加城区内涝隐患。结合绿色发展和海绵城市建设理念，以“净水”“蓄水”为核心，九莲洲湿地公园建设透水铺装11.2万平方米，植草沟及下沉式绿地2.2万平方米，这样一来，雨水通过透水路面铺装进行下渗，通过植物净化后再进入涪江水系，削减了初期雨水的面源污染。公园景观提升不仅改善了区域生态，变身为一座“天然氧吧”，也成为了市民休闲的好去处。

海绵城市建设由“试点”走向“示范”

水是遂宁最美的城市景观，同时，作为拥抱涪江的城市，遂宁历史上旱涝交替多发。告别闹市“看海”，实现人水和谐，主要得益于海绵城市的建设。2015年4月，遂宁被确定为全国首批海绵城市建设试点城市。同年12月，遂宁市海绵城市建设专项规划出台，其中就包括“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”等具体目标。

海绵城市，顾名思义就是整座城市像海绵一样，具有吸水、蓄水功能。以九莲洲湿地公园为例，整个公园作为雨水收集、消化的场所,是重要的“大海绵”设施——雨水在这里进行生态消纳、净化，最终排入自然水体；同时，透水路面铺装、下沉式绿地这些设施，对湿地公园自身来说是必不可少的“小海绵”。

海绵城市理念在城市建设，特别是老城区改造方面发挥出了重要作用。遂宁市经济技术开发区建设与交通运输局城建科科长梁国宝表示，一直以来，老旧小区存在道路积水、排水不畅等诸多问题，经开区对试点区域1.58平方公里内小区、道路、绿化的雨污管网进行了改造，同时建造铺设海绵设施。“传统硬质铺装路面遇到雨水容易积水，为老人、小孩及行动不便人士的出行造成困扰。通过海绵化改造，雨水通过透水铺装下渗到地下碎石蓄水层，真正实现‘小雨不湿鞋’的目标，让居民出行更安心。”

遂宁河东新区夜景

作为西部唯一的全国首批海绵城市建设试点城市，遂宁出台了全国首部海绵城市规划，总结出了一套可借鉴、可复制、可推广的遂宁经验。2019年3月，遂宁顺利通过了财政部、住建部、水利部联合组织的海绵城市试点建设终期考评并获评优秀，成为全国仅有的6个获得1.2亿元额外专项奖励资金的城市之一。截至目前，遂宁达到海绵建设要求的区域面积已占城市建成区面积的29%，提前1年超额完成了国家制定的20%目标，海绵城市建设正在从试点的基础上向示范和全域建设有力推进。

坚持绿色发展理念的遂宁，绿色优势持续放大。据遂宁市发展改革委党组书记夏海荣介绍，2019年遂宁市4个国、省断面地表水水质全部达标，空气质量优良天数率达93.4%，迈入空气质量全面达标城市行列，整体空气质量在全国168个重点城市中排名第13位。先后荣获全球绿色城市、中国十佳宜居城市、全国文明城市、国家卫生城市等20多张城市名片。

今天的遂宁，城市逐步自然“呼吸”，居民幸福感明显提升，人与城市、人与自然和谐共生的美丽画卷正徐徐展开。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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