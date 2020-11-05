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第16届全中国日语作文大赛结果揭晓

2020年11月05日20:38  来源：人民网-国际频道
 

第16届全中国日语作文大赛获奖作品集《守望相助——中日携手抗击新冠疫情》封面。

人民网东京11月5日电（记者刘军国）11月5日，由日本侨报社和日中交流研究所主办的第16届全中国日语作文大赛结果揭晓。来自大连外国语大学的万园华凭借《语言将我们联系在一起》获得最优秀奖。

万园华在作文中表示，今年新冠疫情肆虐之际，日本捐赠中国物资以及上面所写着赠言给她留下了深刻的印象，并使她回想起了2008年汶川大地震时前来中国实施救援的日本救援队的情形，让她更加坚定了“一定要努力学习日语，将来成为一名出色的译员”的决心。

据了解，5篇一等奖作品分别为安徽师范大学李矜矜的《我的朋友和她父亲的遗言》、清华大学陈朝的《小区的北门》、西安电子科技大学孔梦歌的《老奶奶家门口的篮子》、东北财经大学彭多兰的《妈妈要去卢旺达》、南京师范大学刘昊的《用口罩互助》。

此次作文大赛三等奖及以上的81篇获奖作品被收录到第16届全中国日语作文大赛获奖作品集《守望相助——中日携手抗击新冠疫情》一书中，将于近期在日本全国出版发行。主办方希望通过当代中国年轻人最真实的声音，让日本民众能够感受到中国年轻人致力于推动中日友好合作的愿望。

据悉，第16届全中国日语作文大赛的颁奖仪式将在2021年3月之前举行，目前举办方正在与日本驻华大使馆商议举办形式等事宜。据日本侨报社总编辑兼日中交流研究所所长段跃中介绍，从2005年开始举办的全中国日语作文比赛今年迎来第16届。本届大赛一共收到来自中国180所大学、职业学校及高中的3438篇作文。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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