俄罗斯新增确诊病例19404例 累计超170万例

人民网莫斯科11月5日电（记者张晓东）据俄罗斯新冠疫情防控指挥部11月5日通报，过去一昼夜全俄新增新冠确诊病例19404例，继前一昼夜19768例连续两日新增病例超1.9万例，至此俄罗斯境内新冠确诊病例总数突破170万例，达到1712858例，当天新增出院病例为12238例，总计达1279169例，新增病亡292例，累计病亡为29509例。

“俄罗斯疫情是非常严峻的，但是可控的。此前通过的相关措施应该能使局面得到控制。“这是俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫5日作出的表态。同时他指出，在一些地区有些失控，我们要向最好处想，也要为不测作准备。佩斯科夫认为，其他国家经验证明，防控新冠蔓延没有万能之策。各国都有自己的经验。在对抗新冠肆虐斗争中要考量他国经验，但一国要依靠的只能是自己的经验。

5日全俄新增病例最多的三个地区分别是首都莫斯科（5255例）、圣-彼得堡（1093例）和莫斯科州（588例）。俄罗斯莫斯科市长、俄罗斯新冠抗击新冠病毒协调委员会第一副主席索比亚宁自秋季疫情再度恶化以来始终保持乐观的状态，在媒体与社交平台上一直表示不会再强化与出台新的防疫措施。不过5日在凶猛的疫情面前，不得不宣布新的措施，他在个人博客中写道：最近的感染病例与入院病例数量正在增加，可见从本周开始，莫斯科的疫情再度恶化了。他宣布，6-11年级学生的远程学习将再延长两周：从11月9日至22日，与此同时，政府也将尽力提升远程教学质量。这能减少中学生群体被感染几率，同时其家人被感染的几率也会减少。

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