综合消息：中东一些国家收紧新冠防疫措施

新华社伊斯坦布尔11月4日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情形势不容乐观，一些国家已经或正准备进一步收紧防疫措施。

埃及卫生部4日晚说，埃及当天新增确诊病例207例，累计确诊108329例；新增死亡病例13例，累计死亡6318例；新增治愈109例，累计治愈99874例。

鉴于近日新增确诊病例明显增加，埃及总理马德布利当天发表声明说，对不遵守防疫规定的个人和组织将采取“零容忍”态度，将强制关闭未采取防疫措施的餐饮、体育、旅游场所。

以色列卫生部4日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例804例，累计确诊317332例；新增死亡病例5例，累计死亡2597例；新增治愈1257例，累计治愈305326例。

以色列总理府4日发表声明说，政府已批准自8日起允许街头商店重新开业，但每家商店内同时在场人数不得超过4人。总理内塔尼亚胡当日表示，若本周末以色列新冠发病率有所上升，将收紧相关限制措施。

阿尔及利亚4日报告新增确诊病例548例，创该国近3个月来单日新增病例数最高纪录，累计确诊59527例，累计死亡1997例。阿尔及利亚医学专家马利克说，目前许多医院的重症监护病床床位达到饱和状态，不少医务人员已连续9个月无法正常休息，而现在离战胜疫情还很遥远。

突尼斯4日报告新增确诊病例1237例，累计确诊64363例，累计死亡1512例。近来突尼斯单日新增确诊病例数居高不下。

摩洛哥卫生部4日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例5745例，创疫情暴发以来单日新增最高纪录。截至4日晚，摩洛哥累计确诊235310例，其中治愈193886例，死亡3982例。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、陈霖、张淼、熊思浩、涂一帆、郑一晗、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、白平、李良勇）

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