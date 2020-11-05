外交部就习近平主席出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议举行中外媒体吹风会

新华社北京11月5日电（记者郑明达、董雪）外交部5日举行中外媒体吹风会。外交部副部长乐玉成介绍国家主席习近平即将出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议有关情况，并回答记者提问。

乐玉成表示，应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于11月10日在北京出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话。此次会议由上海合作组织轮值主席国俄罗斯主办，将以视频方式举行。这是中国共产党十九届五中全会后，习近平主席首次出席多边组织峰会，也是中国今年面向欧亚地区的重大多边外交行动，具有十分重要的意义。会议期间，各方将主要围绕疫情形势下进一步加强上合组织合作的优先任务以及重大国际和地区问题交换意见。在全球疫情与百年变局相互交织背景下，上合组织国家以视频方式举行峰会，充分表明各方对上合组织发展的高度重视，以及继续弘扬“上海精神”、携手应对风险挑战、共同维护地区国家安全和发展利益的坚定决心。

乐玉成表示，上合组织成立19年来，始终保持健康稳定发展势头，成功探索出一条新型区域组织的合作与发展道路。“上海精神”是本组织日益发展壮大的理念基础和行动指南，并被不断赋予新的时代内涵。上合组织合作成果丰硕，成员国始终坚定遵循《上合组织宪章》和《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》精神，支持彼此走符合本国国情的发展道路及为维护国家安全和社会稳定采取的措施，反对外部势力以任何借口干涉成员国内政，通过对话协商化解矛盾分歧，携手应对“三股势力”等非传统安全威胁，深入开展共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接合作，促进地区经济融合发展，让各国民众共享合作成果。上合国家睦邻友好深入人心，不同文明交融共生，人民友好交往日益密切，各方推动本组织文化、教育、科技、旅游、卫生、减灾、媒体等领域合作向纵深发展，形成了一批品牌活动项目，为增进各国人民相互了解、促进民心相通搭建了平台，受到普遍欢迎和高度赞誉。上合国家抗疫合作高效高能，发扬同舟共济、守望相助的优良传统，大力支持彼此抗击疫情，并就支持国际抗疫合作发出响亮声音，支持上合组织同世界卫生组织开展有效协作，有力维护了本地区人民生命健康安全，为全球抗疫合作注入了正能量，为构建人类卫生健康共同体作出了重要贡献。

乐玉成表示，习近平主席将同与会各国领导人深入探讨携手应对风险挑战、共同促进安全稳定和发展振兴的新思路新举措，就继续弘扬“上海精神”，巩固上合组织团结互信，深化各领域合作，加强“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，支持多边主义，共建人类命运共同体等提出一系列倡议主张，推动后疫情时代上合组织持续健康稳定发展。成员国领导人将发表峰会宣言，批准涉及多个领域的合作文件。中方期待各方以此次峰会为契机，强化命运共同体意识，凝聚新的合作共识，形成新的合作举措，为实现共同发展振兴注入强劲动力。相信上合组织将坚守初心和使命，始终高举“上海精神”旗帜，坚定遵循开放包容合作原则，坚决捍卫多边主义，坚决维护国际公平正义，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出应有贡献。

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