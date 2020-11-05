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英格兰周四开始第二轮封锁

2020年11月05日08:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦11月4日电 当地时间11月4日，英国议会下院以516票赞成、39票反对的压倒性多数通过了第二轮封锁的议案。自本周四起，英格兰地区将进入为期四周的第二轮全面封锁。

在此轮封锁中，餐馆、酒吧、体育馆以及售卖非必需品的商店必须关闭，但学校仍保持开放。英国首相鲍里斯·约翰逊在议会上表示，第二轮封锁是必要的，封锁能遏制住新冠疫情确诊病例的激增。约翰逊称，第二轮封锁并非“每个人都愿意做的事”，但他“不准备拿英国人的生命冒险”。

据英国广播公司报道，包括保守党前党魁伊恩·邓肯·史密斯、保守党“1922委员会”主席格雷厄姆·布雷迪等在内的一些议员并不赞成此轮封锁。英国前首相特雷莎·梅认为，此前科学家预测的“每日4000死亡人数”并不可靠，政府选择公布这个数字只是为封锁的决策服务。梅表示：“数字被用来服务政策，而不是作为政策的基础。”

有关第二轮封锁的议案之所以能高票通过，是因为议会最大的反对党工党支持封锁。工党领袖基尔·斯塔默表示：“双方都应该投票支持这个决定。”斯塔默同时敦促政府，在四周的封锁期内提出比如今实施的“三级封锁”更加行之有效的管理措施，因为“三级封锁”制度并没有起到应有的作用。

与今年三月的封锁不同，幼儿园和学校将在此轮封锁中保持开放，但是一些教职工工会和科学家对此持反对意见。据英国独立电视台网站报道，教学工会国家教育联盟（NEU）呼吁应像第一轮封锁一样，学校只对核心工作者的子女开放。目前，该工会已有超过7万名教职工表示希望关闭学校。国家教育联盟负责人凯文·科特尼表示，从英国国家统计局的数字来看，学校是病毒传播的引擎。英国国家统计局的数据显示，目前英国小学的感染水平是今年9月初时的9倍，而中学的感染率比9月初时高出50倍。英国政府前首席科学顾问马克·沃尔波特在接受英国天空台采访时称，此轮封锁病例下降的速度不会有上一轮那样快，因为学校是开放的。

但是包括约翰逊和教育大臣加文·威廉姆森在内的政府人士坚称，学校保持开放至关重要。约翰逊表示：“我们的高级临床医生仍然认为学校是儿童的最佳去处，我们不能让这种病毒对儿童未来的损害超过当前。”

英国《地铁报》报道称，由于封锁后不允许以休闲为目的的跨国旅行，但从国外返回不受任何限制，因此近几日的伦敦希斯罗机场人头攒动，一些人赶在封锁前出国度假。

据11月4日最新数据，在过去24小时内英国有492人因新冠肺炎死亡，这是自5月19日以来单日死亡人数最多的一天。（白天行）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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