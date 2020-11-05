外贸回稳，助力构建新发展格局（人民时评）

全天候网上展示，无时差供采对接，在线洽谈紧密合作……不久前，第128届广交会如约“云端”举办，约6万个展位、近2.6万家境内外企业参展，显示出中国经济的强大活力，为全球贸易复苏注入强劲动能。

这边广交会取得良好成效，那边外贸也交上了一份亮眼成绩单——纵向比较，前三季度，中国进出口总额23.12万亿元人民币，同比增长0.7%，出口12.71万亿元，增长1.8%，进出口、出口规模创历史同期新高。横向比较，国际市场份额稳步提升，世贸组织数据显示，今年上半年，中国出口增速高于全球平均水平7.8个百分点，国际市场份额较去年同期提高1个百分点以上。可以说，前三季度我国外贸回稳向好、好于预期。今年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际环境日趋严峻复杂，外贸发展面临的困难和挑战前所未有。在这样的背景下，中国外贸逆势而上，实现规模和市场份额双双提升、同创新高。

来之不易的外贸成绩单，有力展示了我国在统筹疫情防控和经济社会发展工作中取得的重大成果。面对疫情严重冲击，我国加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。从持续优化口岸营商环境，提升通关便利化水平，到开展跨境电商企业对企业出口监管试点、推动建设海南自贸港，从鼓励中西部、东北等地开展市场采购贸易试点，到加大自贸试验区海关监管制度创新和复制推广力度，一揽子稳外贸政策落地生效，稳住了企业信心和市场预期。当前，我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。外贸连接国际国内两个市场、两种资源，在构建新发展格局中发挥着重要作用。

从促进国际循环看，外贸回稳向好有力支持了全球疫情防控和世界经济贸易复苏。上半年，中国进口占全球市场份额较去年同期提高0.8个百分点。世贸组织高级经济学家表示，中国不仅在出口方面表现突出，在进口上也为全球经济和贸易复苏作出了积极贡献。中国外贸已成为国际循环不可或缺的关键一环。从服务国内发展大局看，外贸为国民经济稳中向好提供了强劲支撑，成为稳增长、保居民就业、保市场主体、促消费的重要力量。积极扩大商品和服务进口促进国内消费升级和产业升级，大力发展服务贸易促进国内服务业强优势、补短板，都在为推动国内国际双循环相互促进、实现高质量发展贡献力量。

当前，我国外贸正处在提质增效的关键期，推动外贸平稳增长，后劲十足、前景广阔。特别是，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系综合优势，有超大规模市场优势，有持续扩大开放、持续优化营商环境的改革优势。进入新发展阶段，构建新发展格局，对外贸高质量发展提出了更高要求。下一步，我们要统筹推进国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体、贸易方式“五个优化”，巩固外贸传统优势，培育竞争新优势，拓展外贸发展空间。依托外贸带动，发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，一定能推动中国经济乘风破浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 07 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)