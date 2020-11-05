美国邮轮业今年无望复航

代表全球远洋邮轮95%运力的国际邮轮协会3日宣布，在美国境内运营的邮轮停航时间延长至12月31日。

美国疾病控制和预防中心上周解除美国水域持续7个月的邮轮“禁航令”，但国际邮轮协会3日宣布，旗下成员“自愿”选择保持美国水域邮轮停运，直至今年底。

国际邮轮协会代表全球多家大型邮轮企业，包括嘉年华、皇家加勒比和挪威邮轮，这3家全球最大邮轮运营商总部都设在美国佛罗里达州迈阿密市，旗下各自拥有多个邮轮品牌。

国际邮轮协会说，邮轮运营商将依据公共卫生专家和美国疾控中心的最新指导意见，“用今年剩余的时间”准备安全复航。

美联社报道，尽管美国新冠病例数仍在攀升，美国疾控中心10月30日颁布新规，允许大型邮轮在美国复航，但就邮轮防疫设置一系列规范。比如，邮轮出发前和返航后，所有乘客和船员须接受新冠病毒检测；邮轮航行时间不得超过7天。

《迈阿密先驱报》报道，国际邮轮协会先前承诺会在邮轮启航前对所有乘客和船员做新冠病毒检测，但截至上周还没有决定检测类型及操作流程。

按照美国疾控中心的指导意见，邮轮运营商想要复航，必须设置对船员和乘客检测、隔离等防疫流程，必须在旗下所有邮轮搭建检测实验室，必要时安排乘客上岸隔离，还需实施由志愿者假扮“得病乘客”的模拟航行，作为防疫预案演习。

由于多艘邮轮暴发新冠疫情，美国疾控中心3月中旬禁止邮轮驶入美国港口，后来又多次延长“禁航令”。国际邮轮协会估计，美国邮轮业停航带来的经济损失超过250亿美元、就业岗位损失16.4万个。（陈丹）（新华社专特稿）

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