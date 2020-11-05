青岛开通首条欧洲货运直飞航线

本报电 10月27日，伴随着载运99吨进境货物的比利时ASL航空公司货运航班抵达青岛流亭国际机场，青岛—比利时全货机定期航线正式开通。这是继青岛至日本东京、青岛至美国芝加哥定期全货机航线之后，青岛开通的首条至欧洲的全货机定期航线，实现了青岛航空货运直飞航线对欧美亚三大洲的覆盖，将全面提升本地及周边地区高附加值进出口贸易流转的时效性和便利性。

该航线由比利时ASL航空公司执飞，执飞机型为747-400全货机，装载量为单程110吨，目前计划每周运营约3班。出港主要以高价值跨境电商货、服装和饰品为主，进口主要以电商货、机器设备为主。该航线的开通，将有效增强青岛机场的物流运力，满足本地及周边地区至欧洲的航空物流需求。

据介绍，在该条新航线开通前，大量青岛货物出口到欧洲市场，需要转运济南或上海等地。新航线的开通，将为青岛外贸进出口打开一条全新的快速通道，架起青岛与欧洲直接联系的“空中走廊”，企业出口欧洲将会更加便捷。据测算，新航线开通后，将为相关企业节约通关时间10小时以上，每公斤出口货物可节省运费成本约12元，受益于航线开通带来的出口货源，青岛机场每年将迎来约3万吨的货运量增长。

统计数据显示，今年以来，受新冠肺炎疫情影响，国际航空客运市场运力大幅下降。青岛抢抓“客改货”发展机遇，配合国内外航空公司相继开通了至伯恩茅斯、布鲁塞尔、蒙特利尔、多伦多、迪拜等多条“客改货”国际货运航线。截至2020年9月底，青岛机场共保障客改货航班超过1500余架次，运输货物超过1.65万吨。

（赵 伟）

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