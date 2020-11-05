2020年美国总统选举选情胶着结果未定

11月3日，人们在美国纽约时报广场观看实时计票结果。 新华社记者 王迎 摄

新华社华盛顿11月4日电（记者邓仙来 徐剑梅）2020年美国大选投票当地时间3日晚全部结束，并随即开始计票。经过一夜等待，美国人未能等来谁将成为他们下一任总统的明确结果。

根据初步计票和美国各大媒体测算，共和党总统候选人、现任总统特朗普和民主党总统候选人、前副总统拜登选情异常胶着，截至美国东部时间4日6时，两人均暂未获得当选总统所需的270张选举人票。拜登在已获选举人票数上稍稍领先，并赢得“摇摆州”之一的亚利桑那州，但特朗普也拿下了佛罗里达州和俄亥俄州两个“摇摆州”，并在多个计票尚在进行的“摇摆州”暂时领先。

11月3日，人们在美国华盛顿白宫附近等待选举结果。 新华社记者 刘杰 摄

据媒体报道，宾夕法尼亚州、密歇根州等重要“摇摆州”之所以难以按惯例在选举日当晚完成计票，主要是新冠疫情等因素导致邮寄选票、提前投票数量激增，增加了统计难度和所需时间。

4日凌晨，拜登率先发表简短讲话称，他对赢得胜利充满信心，因大量选票仍在统计中，希望广大选民保持耐心。特朗普随后也发表讲话，称自己认为“确实已经赢得本次选举”，但指称可能发生舞弊行为，将诉诸联邦最高法院解决。拜登阵营对此回应说，其法律团队已就应对“总统实施其阻止继续计票的威胁”做好准备。

11月3日，工人为美国纽约一家商店安装防护板。 新华社记者 王迎 摄

由于新冠疫情、政治极化、种族矛盾等问题交织叠加，2020年美国大选异常复杂激烈，充满不确定性。选前很多媒体和民众就担心选举结果可能延迟出炉，造成争议并引发混乱和动荡。美国媒体4日评论称，大选夜的胶着局面，进一步显示出美国社会和民意的严重分裂。

11月3日，人们在美国纽约时报广场观看实时计票结果。 新华社记者 王迎 摄

3日的大选还涉及数百名国会参众两院议员和十多名州长等地方官员的改选。截至发稿时，尚有数十个国会席位的计票仍在进行中。（参与记者：孙丁）

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