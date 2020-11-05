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中国常驻联合国代表呼吁保障维和警察安全

2020年11月05日07:16  来源：新华网
 

　　新华社联合国11月4日电中国常驻联合国代表张军4日在安理会同联合国维和警察对话会上发言，呼吁切实保障维和警察安全，加强维和警察能力建设。

　　张军说，维和警察工作环境日益复杂危险，保障维和警察安全是其有效履职的前提。会员国和秘书处应采取切实措施全面落实安理会第2518号决议，帮助维和警察加强风险预警能力，改善维和警察的装备水平和医疗条件，努力将安全风险降到最低。中方支持女性维和警察有意义参与维和行动，同时也要充分评估可能出现的风险，做好安全和安保培训，在部署前做周全准备。

　　张军表示，应加强维和警察能力建设，提升维和绩效。会员国和秘书处应当齐心协力，帮助出警国对维和警察进行有针对性的培训，提供他们履职所需的充足资源。特派团警察、民事和军事部门应协同行动，提升联合应急指挥能力，妥善应对可能出现的复杂局面。

　　张军认为，应服务政治解决热点问题的大方向。安理会制定维和警察的授权时，应充分听取当事国和出警国意见，制定清晰、可行和符合实际的授权。同时，应根据形势发展及时调整授权的优先次序和工作重点，服务于政治解决热点问题的中心目标。

　　他强调，保护平民的首要责任应由当事国政府承担，维和警察重在向当事国提供协助。

　　张军表示，今年是中国派出维和警察参加联合国维和行动20周年。20年来，中方累计派遣警察超过2600人次，其中8名中国警察牺牲了宝贵生命。目前，仍有约30名中国警察在南苏丹和塞浦路斯执行维和任务。20年来，中国警察涉足4大洲9个冲突后国家，逐步成长为经验分享者和方案贡献者。中国警察致力于为联合国维和行动注入活力，为联合国维和警察事业发展、为维护国际和平与安全作出贡献。

(责编：马昌)
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