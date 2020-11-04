尼日利亚中国研究中心举办中非合作论坛成立20周年研讨会

中非合作论坛成立20周年研讨会。姜宣摄

人民网阿布贾11月4日电（记者 姜宣） 尼日利亚中国研究中心3日在阿布贾中国文化中心举办“中非合作论坛20年：成就与展望”专题研讨会，驻尼使馆临时代办赵勇、尼外交部亚太司高级参赞阿乌鲁、众议院国防委员会主席艾哈迈德及前常驻联合国副代表乌斯曼等出席，尼国家政策与战略战略研究所、和平与冲突解决研究所、阿布贾大学、贝兹大学、国防学院、非洲经济研究中心等智库和学术机构专家学者30余人参加了座谈。

赵勇表示，中非合作论坛成立20年已成为中非开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，更是南南合作的一面光辉旗帜。尼是中国在非洲重要合作伙伴，两国在论坛框架下的合作成果丰硕，给两国和两国人民带来了实实在在的利益，中方愿与包括尼方在内的非洲各国一道，以论坛成立20周年为契机，加快落实论坛北京峰会成果，不断提升中非互利合作水平。

阿乌鲁表示，中非合作论坛的成立极大地促进了尼中关系的快速发展，特别是论坛与“一带一路”倡议相互促进，推动尼中合作进入新的发展新阶段，尼方从中受益匪浅。

中国研究中心主任奥努奈柱表示，中非合作论坛的成立是中非关系的一个分水岭。论坛自成立以来，一直在积极开展工作，取得了许多丰硕成果，是一个典范。对于非洲来说，中国使非洲第一次有了一个愿意并有能力在重大发展挑战问题上提供支持的伙伴。

与会学者高度肯定中非合作论坛成立20年在推动中非互利合作等方面取得的巨大成就，认为尼通过参与论坛机制下合作，在基础设施改善、人口就业、经济贸易发展、安全能力建设等方面取得长足进步。学者们赞赏中国取得的举世瞩目的建设成就，建议尼等非洲国家在治国理政、脱贫攻坚等方面同中方加强经验交流，全面深化双方在论坛框架下的合作。

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